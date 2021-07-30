体育+旅游 打开徽风皖韵的运动模式_中安在线

随着第32届夏季奥林匹克运动会战幕开启，观看体育赛事、感受运动快乐成为这个盛夏的“主打词”。既能体验运动激情，又能饱览湖山壮阔，如今，体育旅游发展如火如荼。越来越多的游客正在打开运动模式，踏上感受徽风皖韵的别样之旅。 品牌赛事提升人气指数 近日，第十四届全运会群众比赛国际象棋项目、象棋项目在合肥相继开赛，结束了安徽没有承办过全运会比赛的历史，也让合肥市成为除全国十四运会东道主西安市以外，承办全运会项目最多的城市。来自各地的数百名弈林高手尤其是排名世界前列的明星棋手参赛，让合肥备受全国棋友瞩目。 随着全民健身活动的推广，运动健康的理念日渐深入人心，各种体育运动的群众基础不断壮大。以举办赛事活动为突破口，参赛运动员、观赛体育爱好者可以就地转化为游客，进而推动交通、住宿、餐饮、购物、文娱等与旅游相关的产业链发展。以群众体育为例，2020年，我省各地积极克服疫情影响，线下线上同步发力，举办全民健身赛事活动5191次，直接参与人数达376万人次，其中安徽省第五届全民健身运动会参与人数达12万人。 “‘品牌引领’是我省体育产业发展的重要战略之一，我们以打造具有安徽特色的的品牌赛事和品牌产品为重点，…