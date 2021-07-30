张家界市所有景区景点30日8时起暂停对外开放张家界张家界市指挥部旅游_手机网易网

中新经纬客户端7月30日电 据“掌上 张家界 ”微信号消息，30日凌晨，中共张家界市委 旅游 工作委员会办公室发布关于全市所有景区(景点)暂停对外开放的通知，通知提到，根据疫情防控要求，从7月30日上午8时起，全市所有景区(景点)暂停对外开放，恢复开放时间另行通知。 来源：“掌上张家界”微信号 全市所有景区(景点)暂停对外开放 通知称，为保障广大游客和市民的身体健康与生命安全，全力做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，根据疫情防控要求，从7月30日上午8时起，张家界市所有景区(景点)暂停对外开放，恢复开放时间另行通知。 通知要求，所有景区(景点)企业要服从大局，严格落实到位，向广大游客耐心做好解释工作。各区县人民政府具体负责督促落实。 29日晚，张家界市举行疫情防控专题新闻发布会，张家界市疫情防控 指挥部 呼吁广大市民及游客：第一，在做好个人防护的前提下，按照有关单位和机构的引导，尽快就近进行核酸检测。第二，密切关注自身健康码变化，出现"红黄码"情况，第一时间主动向社区（村）报告，并接受相关管控。特别是一旦出现发热、干咳、乏力等症状，要立即到就近的发热门诊就诊，并主动告知 14 天活…