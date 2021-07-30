消费和旅游需求强劲 万事达卡跨境交易量激增近六成信用卡旅行达卡_手机网易网

财联社（上海，编辑 阿乐）讯， 企业开始重新营业，旅游出现反弹迹象，全球消费复苏，万事 达卡 公司周四（7月29日）公布的第二季度利润大幅超出预期。 受国际 旅行 回升的驱动， 该公司的跨境交易量同比增长了58%，去年同期该数据骤降45%。 由于美国大规模的经济刺激计划，消费者支出在本季度出现飙升， 使万事达卡的总美元交易量同比增长33%，达到1.9万亿美元。 美国地区 信用卡 使用量飙升了36%，超过了分析师31%的预期。 首席执行官Michael Miebach在电话会议上说：“国际旅行仍处于复苏的早期阶段，这预示着未来还有额外的上升潜力。公司在美国和拉丁美洲之间的旅行有了改善，欧洲内部的旅行也有增加。” 首席财务官Sachin Mehra说，美国消费者在航空公司的支出自本季度初以来有了明显改善，现在的数量已经恢复到大流行前的水平。他补充说，由于新冠病毒变种毒株的传播，亚洲的旅行复苏很难预测。 该公司总营收跃升36%至45亿美元，高于分析师预期的43.8亿美元。 尽管该公司拨出了26.9亿美元的巨额激励资金，该笔资金用于吸引银行和零售商使用其信用卡和通过其网络进行交易。