“天灾”叠加疫情多重打击 重创旅游出行“暑运档”暑运航班出行航班量旅游_手机网易网

（南京禄口国际机场 王潇雨 摄影） 本报（chinatimes.net.cn）记者王潇雨 黄兴利 北京报道 谁也无法预料，就在河南强降雨带来的水患引发全国上下关注与支援的同时，一场今年以来波及面最广的新一轮新冠疫情传播已经再次悄然在国内多地扩散开来。 对 旅游 出行 企业来说，进入今年 暑运 以来，尽管有诸如多个地区大面积强降雨、东南沿海地区台风过境等诸多因素影响，但人们的出行热情并没有因此减弱。然而与可以有的放矢进行防范与补救的自然灾害相比，疫情如同幽灵一般难以捉摸，成为旅游出行业复苏道路上极大的不确定因素。正如此次从南京而起，短短一周内迅速外溢至十多个省市的新一轮疫情传播，给暑期热档蒙上了一层阴影。 暑期热档蒙阴影 而此轮传播路径中除了南京之外，受影响最大的当属湖南省张家界市。7月29日晚间举行的张家界市疫情防控专题新闻发布会上宣布，自7月30日上午起张家界市所有景区景点关闭。当地也宣布从7月29日起关停全市范围内旅游购物场所、电影院、私人影院、剧院、KTV、歌舞厅、网吧、棋牌室等人员聚集密闭场所。 目前，北京、江苏宿迁、江苏扬州、安徽和县、安徽芜湖、辽宁沈阳、辽宁大连、广东中山、…