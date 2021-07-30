张家界成为又一“暴风眼”，一个“盲点”值得关注张家界暴风眼旅游_手机网易网

（图片来源：pixabay） 继南京禄口机场之后， 张家界 成为又一个疫情“ 暴风眼 ”。 从目前的信息看，张家界的这波疫情与南京疫情相关，最早报告的无症状感染者、三名大连游客曾在禄口机场转机。截至7月29日18时，张家界传播链条的关联感染者已达18例，涉及辽宁、江苏、四川、北京、湖南等地。不知道还会不会有新的省市“上榜”，毕竟眼下是暑期 旅游 旺季，感染者里就不乏带着娃去旅游的。本是快乐暑假，不想纵情山水一番后却带着病毒回家，这是谁都不愿经历的“人生体验”。 尽管“祸”可能源起于南京，但张家界已经形成了独立的传播链条，许多感染者并无南京旅居史。疫情之所以在张家界“开花”，和景区防疫松懈直接相关。多个感染者于7月22日观看过“魅力湘西”剧场演出， 同场一共2000多名观众，座位还没间隔。 可能你在网上看过这个演出的资料图片，想想满座时乌央乌央人挨着人的“盛况”，再想想不是所有观众都自觉全程戴口罩，是不是感到一丝战栗？与张家界有关联的疫情有个特点，就是病例的活动轨迹都特别长，一个景点接一个景点。目前谁也说不好病毒是怎么传播的。有好些感染者没有看过那场演出，一个确诊病例是当地人，家住距离天…