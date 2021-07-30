北京：不得拒绝导盲犬乘坐公共交通工具

《北京市无障碍环境建设条例（草案二次审议稿）》提交审议 不得拒绝导盲犬乘坐公共交通工具 本报讯（记者 李泽伟）北京市十五届人大常委会第三十二次会议昨天召开，《北京市无障碍环境建设条例（草案二次审议稿）》提交审议。草案二审稿规定，视力残疾人持视力残疾人证、导盲犬工作证可以携带导盲犬进入公共场所、乘坐公共交通工具，有关单位和个人不得拒绝。违反规定的，由街道办事处、乡镇人民政府或者相关主管部门依据职权责令改正；拒不改正的，对相关单位和个人予以警告或者通报批评。 草案二审稿还提到健全公共场所存量设施和居家环境无障碍改造，已经建成的道路、公共建筑、公共交通设施、居住建筑、居住区应当建设但未建设无障碍设施的，有关管理责任人应当在限定的时间内完成整改。已经建成且无障碍设施符合原建设标准的道路、公共建筑、公共交通设施、居住建筑、居住区，按照新的标准进行无障碍设施改造的，由市人民政府组织有关部门制定无障碍设施改造计划，区人民政府负责组织实施，管理责任人应当在限定的时间内完成改造。 公共服务方面应该对残障人士更加友好，具体要求包括，城市公共汽电车、城市轨道交通车辆应当设置扶手、轮椅专席或者专区、坡板等无障…