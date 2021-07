鞭牛士 7月30日消息,据新浪科技消息,近日,知情人士透露, 微软 正在与 印度 连锁 酒店 OYO进行后期协商,该公司计划以90亿美元估值投资OYO。 交易可能会在未来几周内宣布,拉开OYO上市的序幕。OYO的创始人兼首席执行官利特施·阿加瓦尔本月初曾提到,OYO将考虑潜在的IPO,但并未提供时间表。 特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。 Notice: The content above (including the pictures and videos if