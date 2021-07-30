携程：打造“新时代 新青年 新旅游”活动专区，吸引年轻用户种草内容-创投频道-和讯网

热评：创业板为何爆涨？这条主线你看明白了吗？查看>> 【猎云网（微信：ilieyun）北京】7月30日报道 日前，文化和 旅游 部办公厅发出《关于开展“新时代 新青年 新旅游”—全国青年旅游宣传推广活动的通知》，携程积极响应此次活动，7月29日上线“新时代 新青年 新旅游”活动专区。该专区整合了全国各区域适合青年旅行的优质产品，同时，在携程平台首页、旅游频道以及携程大促页面设置活动专区入口，增加活动的曝光度，吸引更多青年旅行者关注，助力青年旅游市场的发展。据了解，此次活动专区的上线，将为持续做大做强青年旅游市场，促进经济社会发展和青年成长发展提供助力。 据悉，在活动专区里，涵盖多种适合青年旅行的产品，包括酒店民宿、景点门票、玩乐度假、美食专享、机票优惠等。同时，活动还上线了旅拍专区，用以展示青年用户的优质旅行内容，发现身边旅行趣事。 值得一提的是，目前携程暑期大促正在火热进行中。乒乓代表人物刘国梁、马龙、刘诗雯组成携程金牌旅行团，助力携程暑期大促。与此同时，覆盖“酒店、机票、美食、门票、火车票”等多种类型产品的盲盒玩法，以及不同价格档位欢乐桶的推出，为用户提供了多样化的活动体验。在携程…