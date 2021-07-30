星梦邮轮“云顶梦号”率先于中国香港复航 引领邮轮旅游业重启

过千旅客踊跃参加7月30日【夏日海上游】首航

香港2021年7月30日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 星梦邮轮于今日正式重启中国香港航线！“云顶梦号”打造全新海上假期Super Seacation，让中国香港市民在疫情后的新常态下，享受岸上假期难以媲美的海上综合度假乐趣，为他们提供全新的假期选择，唤起远离尘嚣的度假感觉。约有千多名旅客参加云顶梦号历史性的首航之旅，反应热烈。

云顶邮轮集团今日于启德邮轮码头举行星梦邮轮“云顶梦号”的复航首航礼，香港特别行政区商务及经济发展局局长邱腾华先生，GBS， JP、立法会议员（旅游界）姚思荣先生，SBS、旅游事务专员沈凤君女士，JP、香港旅游发展局主席彭耀佳博士，GBS， JP与云顶邮轮集团总裁朱福明先生一起见证这一历史性的时刻。



星梦邮轮云顶梦号停靠中国香港启德码头

香港特别行政区商务及经济发展局局长邱腾华先生，GBS，JP表示：“我非常欣喜见到邮轮全体船员已经准备就绪，为香港市民带来期待已久的出游体验。我们感谢邮轮旅游业界全力配合，落实专门针对邮轮旅游而制定的严谨防疫措施。我亦在此特别感谢邮轮公司在卫生当局订立的防疫要求基础上，主动增设额外的防控机制，以保障旅客和船员的健康与安全，为终于得以重启的邮轮旅游业把关。”

云顶邮轮集团总裁朱福明先生表示：“我们非常荣幸‘云顶梦号’成为疫情后率先在香港复航的邮轮。我们亦非常感谢香港特区政府、各相关部门及本地旅游业界伙伴一直以来对集团和星梦邮轮的信任与支持。”

“香港市民对‘云顶梦号’Super Seacation海上游的热烈回响，让我们感到非常鼓舞。暑假的绝大多数航次都已爆满或仅余少量客房。随着香港的疫苗接种率提高，我们非常有信心，‘云顶梦号’的Super Seacation海上游将成为香港市民的假期首选之一。”云顶邮轮集团总裁朱先生补充。

为了迎接第一批登船旅客，云顶梦号自6月初抵达中国香港水域之后，便依循香港特区政府的检疫指引，积极筹备云顶梦号的首航工作，确保船上的防控和管理细则符合香港政府的严格要求，以保障复航后全体旅客和船员的安全与健康。“云顶梦号”的防控和管理细则极为严谨，甚至超越岸上场所或设施的检疫规格。不仅“云顶梦号”全体船员必须于复航前十四天完成接种两剂新冠疫苗，星梦邮轮亦规定所有旅客于登船前最少十四天，必须已完成接种新冠疫苗（因健康或年龄原因可免接种新冠疫苗的旅客除外），并持有登船前四十八小时内PCR核酸检测的阴性结果证明。



智能感应洗手台

为了进一步保障全船旅客和船员的健康与安全，“云顶梦号”所有客房及公共区域均配备 100%新风系统，确保已过滤的室外新鲜空气不会在客房和公共区域之间交叉流通。船上所有免费餐厅均配置先进的智能感应洗手台，具备自动出水、洗手液和纸巾等多项功能，方便全船人士时刻保持个人卫生。“云顶梦号”亦对所有登船旅客及船员进行体温监测，从岸上到海上为旅客的健康安全严格把关，务求让旅客享受更安心安全的邮轮之旅。

星梦邮轮亦斥资为“云顶梦号”添置PCR核酸检测仪器，供船上新冠病毒检测之需。除了医疗中心内设有负压隔离病房外，邻近的客房亦已划为指定隔离房间，以便在应急预案下进行即时隔离。

“云顶梦号”上全面升级的防控措施、防疫设备以及流程将为旅客在浩瀚的大海之上打造一方最安全最安心的空间，让旅客可以尽情投入度假旅程。

“云顶梦号”汇集适合一家大小的娱乐、美食及休闲活动与设施，精心打造的四天三晚和三天两晚的Super Seacation海上游为旅客提供多维度全方位的度假体验。



餐饮区域严格落实防疫要求

参加“云顶梦号”7月30日首航之旅的旅客，可以观赏中国香港著名职业魔术师甄泽权先生的精湛演出。于8月1日出发的Super Summer Seacation航次上，星梦邮轮独家海上综合健康生活概念Vitamin Sea and Dream将首度登陆“云顶梦号”，汇集香港顶尖健康和健身专家传授健康秘诀，为旅客打造焕发身心的邮轮旅游体验。著名注册瑜珈教练，亦是全球首位破百万追踪的广东话YouTube网红博主林芊妤（Coffee Lam）将率先打头阵，首次将其最受欢迎的瑜珈教学，包括伸展瑜珈和健身瑜珈带上邮轮，在和煦的阳光和徐徐海风中，亲身带领旅客进行户外瑜珈锻炼。

因国际出境旅游停摆多时，旅游爱好者渴望出游已久，星梦邮轮亦将推出【海上游世界】目的地主题旅游体验，将世界各地的最具人气的目的地带到“云顶梦号”。由于日本一直都是香港市民出外旅游的热门地点，故9月份的主题航次将充满着日本传统节庆的热闹气氛，为乘客带来一系列、多元化、充满日本文化特色的活动，包括装饰、手工艺工作坊和文化表演等。

在海上日本祭期间，旅客可以独家享受到著名的非外销冲绳和牛，除了免费试吃之外，更可在船上不同餐厅品尝到以和牛入馔的各款美食。船上更将设置富有日本夜市气氛的美食摊位，汇集各地区的经典美食，包括冲绳波板肠和一口猪柳、大阪地道小吃文字烧和章鱼烧、甜品如铜锣烧和团子等，让旅客透过味蕾畅游日本。沉浸式的极致体验，绝非岸上假期可以媲美！

在10月，旅客亦可在“云顶梦号”上，亲身体验广受年青人和外籍人士喜爱的德国啤酒节。船上将提供德国啤酒及巴伐利亚的特色美食，包括：脆皮猪肘、椒盐脆饼，旅客甚至能够亲身参与制作苹果卷和巴伐利亚马铃薯沙拉的烹饪工作坊，体验浓厚的德国节日气氛。除此之外，最佳衣着奖的胜出者亦能欣赏巴伐利亚民间舞蹈及得到奖品，节目内容十分丰富，切勿错过！

为了保障全船旅客及船员的健康与安全，所有邮轮上举办的活动将会遵循香港特区政府颁布的卫生安全指引，严格落实人流管控和社交距离措施。

星梦邮轮“云顶梦号”率先于中国香港复航 引领邮轮旅游业重启 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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