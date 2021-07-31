印度黄金便宜得离谱，为什么爱买的中国人却不买印度的黄金？_旅游

原标题：印度黄金便宜得离谱，为什么爱买的中国人却不买印度的黄金？ 再加上印度的消费水平不高，所以中国人特别喜欢去印度那边旅游，中国人外出游玩有一个特点，就是喜欢买买买，不仅喜欢买当地特色的物品，而且喜欢买在国外售价比在国内买要便宜的东西，会有一种占到便宜的感觉。 比如，中国人很喜欢去香港买护肤品和名牌包包之类的，因为香港不收关税，所以当地的售价会比内陆地区的要便宜，说到印度，印度其实有很多值得买的东西，比如印度的陶器，印度的首饰等等，都非常具有印度的当地特色，是在国内没有的，如果大家去到印度旅游，想买一些旅行纪念品送回来给亲朋好友，不妨可以考虑一下，印度的物价也很便宜，做印度旅游一般也不会太贵了，说到值得购买的物品，就不得不说印度的黄金真便宜。 黄金在印度十分常见，一条金链子大概十几克黄金，在印度售价不会超过一千元，相对黄金在中国的售价，印度的黄金价格可以说是十分低廉了，那么为什么喜欢赚差价的中国人不喜欢买印度的黄金呢？ 其实这是有原因的，印度的黄金都是当地人在下水道直接打捞的，他们在下水道的泥巴中找到黄金，提取出来，然后直接打磨，做成黄金首饰品，由于印度黄金提取方式的原始，打磨工艺的…