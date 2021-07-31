东京的豪赌：节庆资本主义与奥运经济陷阱之辩奥运东京奥运会奥运会东京奥运奥林匹克东京_手机网易网
文 | 新熵，作者 | 芽郁，编辑 | 伊页 在经历多方博弈后， 东京奥运会 于北京时间7月23日晚艰难拉开帷幕。 东京 新国立竞技场内6万多个空荡荡的彩色座位，与主场外的人山人海形成戏剧性对比。 这注定是一届不同寻常的 奥运 会。 在《媒介事件：历史的现场直播》一书中，戴扬和卡茨把那些在电视上进行现场直播的国家级历史事件（如奥运会、世界杯等），称为“媒介事件”，并将其概括为三种主要类型：“竞赛”、“征服”和“加冕”。 在媒介事件营造的集体无意识的全民狂欢氛围中，社会矛盾与冲突得以暂时性化解或搁置，共识性的仪式吞没了持异见的个体，报道变成了礼赞和庆祝，民族主义与民族国家的神圣感、认同感得到空前强化。 然而，日本非但没有因东京奥运会这一媒介事件团结起来，反而闹得舆情汹涌，两极分化。 撇开日本国民对于奥运会开幕式的吐槽，事实上直到开幕式前夕，日本国内对举办奥运会仍存在分歧。 7月25日，奥运圣火传递的最后一棒，抵达东京都政府大楼的都民广场，数十名抗议者聚集于此，在大批警察包围下，高呼“请优先应对疫情”的口号。