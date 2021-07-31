东京的豪赌：节庆资本主义与奥运经济陷阱之辩

文 | 新熵，作者 | 芽郁，编辑 | 伊页 在经历多方博弈后，东京奥运会于北京时间7月23日晚艰难拉开帷幕。 东京新国立竞技场内6万多个空荡荡的彩色座位，与主场外的人山人海形成戏剧性对比。 这注定是一届不同寻常的奥运会。 在《媒介事件：历史的现场直播》一书中，戴扬和卡茨把那些在电视上进行现场直播的国家级历史事件（如奥运会、世界杯等），称为“媒介事件”，并将其概括为三种主要类型：“竞赛”、“征服”和“加冕”。 在媒介事件营造的集体无意识的全民狂欢氛围中，社会矛盾与冲突得以暂时性化解或搁置，共识性的仪式吞没了持异见的个体，报道变成了礼赞和庆祝，民族主义与民族国家的神圣感、认同感得到空前强化。 然而，日本非但没有因东京奥运会这一媒介事件团结起来，反而闹得舆情汹涌，两极分化。 撇开日本国民对于奥运会开幕式的吐槽，事实上直到开幕式前夕，日本国内对举办奥运会仍存在分歧。 7月25日，奥运圣火传递的最后一棒，抵达东京都政府大楼的都民广场，数十名抗议者聚集于此，在大批警察包围下，高呼“请优先应对疫情”的口号。 疫情，依然是东京奥运会面临的最大挑战。开幕式当天，东京都新增新冠肺炎确诊病例1359例。一…