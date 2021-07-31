文旅部：不得组团前往高中风险地区旅游 不得开展前往这些地区的“机票+酒店”业务_凤凰网

新京报快讯 据文旅之声微信公众号消息，针对湖南省张家界市新冠肺炎疫情防控工作指挥部办公室7月28日通告的情况，结合当前疫情防控形势，文化和旅游部办公厅日前印发紧急通知，部署进一步做好文化和旅游行业疫情防控工作。 通知要求，张家界市文化旅游广电体育局要在当地疫情防控指挥部门的领导下，指导魅力湘西剧场及其他文化和旅游经营场所严格落实疫情防控要求，配合相关部门做好后续工作；汲取经验教训，举一反三，堵塞其他疫情防控漏洞，补齐短板。湖南省文化和旅游厅要加强工作指导，精准调度指挥，督促张家界市采取积极有效的应对措施。 通知强调，各地文化和旅游行政部门要牢固树立“人民至上、生命至上”理念，全面履行岗位职责，压紧压实防控责任，坚持守土有责、守土尽责，把责任落实到具体单位、每名人员、各个环节。 通知要求，紧盯重点领域，严格落实疫情防控措施。指导A级景区严格落实“限量、预约、错峰”要求，控制游客接待上限，确保游客信息可查询可追踪；严格落实扫码登记、测体温等要求，督促游客执行好“一米线”、佩戴口罩等措施；对容易形成人员聚集的项目和场所，强化局部卫生管理和防控措施；严格落实人流引导和疏导措施，防止人员瞬时聚集…