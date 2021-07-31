河北4地紧急寻人！密接者活动轨迹涉及菜市场、幼儿园、火车站、饭店……_腾讯新闻

近日， 河北多地发现密接者， 活动轨迹公布， 一起来看一下具体内容： 邯郸市大名县 大名县关于寻找密切接触者人员行程轨迹公布！ 7月29日，大名县疾控中心接丛台区疾控中心协查信息：7月29日丛台区疾控中心接到石家庄市疾病预防控制中心关于北京确诊病例刘某同乘人员陈某某的协查函，经流行病学调查，现紧急寻找陈某某密切接触者。 丛台区疾控中心反馈：陈某某已在丛台区集中隔离点隔离，第一次核酸检测结果为阴性。 陈某某活动轨迹： 7月26日23:00在大名县广晋路西段路北聚鑫牛肉汤吃饭，吃完饭后入住大名府路与府西街交叉口往北路东全季酒店。 7月27日早在全季酒店就餐，8:20自驾车前往大名县公共资源交易中心三楼，全天在公共资源交易中心三楼区域活动（中午点的外卖）。22:00前往聚香阁涮牛肚啤酒鸭饭店吃饭，大约7月28日凌晨1:00吃完饭，后回全季酒店。 7月28日8:30送朋友张某某到大名县城管局后，大约9:50到行政审批局公共资源交易中心三楼，停留5分钟，10:15返回到大名县城管局，10:30到城管局三楼与朋友张某某一起返回全季酒店，11:00在全季酒店办理退房，11：30在全季酒店北边凉皮店吃…