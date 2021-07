品玩7月31日讯,文旅部办公厅日前印发紧急通知,部署进一步做好文化和 旅游 行业疫情防控工作。 通知要求,指导A级景区严格落实“限量、预约、错峰”要求,控制游客接待上限,确保游客信息可查询可追踪。指导旅行社和在线旅游企业严格执行相关要求,加强风险研判,优化产品供给,强化关键环节管理,不得组团前往 高中 风险地区旅游,不得开展前往高中风险地区的“机票+酒店”业务。 文旅部 特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。 Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is