姐姐霸占妹妹房产，只因妹妹管闲事损失120万，母亲：怪不得姐姐自杀后事李晓云李秀娟_手机网易网

姐姐霸占妹妹房产，只因妹妹管闲事损失120万，母亲：怪不得姐姐 2021-07-31 20:47:26 清白路人 闭门不管庭前月，分付梅花自主张。 管闲事，落不是，每个人的身边都会有低调的人和喜欢出风头的高调之人。喜欢出风头并不是坏事，有很多时候还能给自己带来更好的表现机会，但是一定要分场合，不能什么时候都只顾着自己出风头。 今年48岁的 李晓云 （化名）有一个姐姐和一个弟弟，她在家中排行老二，说起来姐姐和弟弟的家庭条件也算不错，每个人都有两套房产。 可让李晓云没想到的是，今年的2月份姐姐一家就霸占了她的房产，一家人住进来了不说，还在房子里面的白墙上写了很多埋汰她的话。 李晓云说，我如今是有家不能回，明明是我自己的家，姐姐却说她有居住权，我老公是远洋货轮上面的轮机长，一出海就是大半年，平日里没有丈夫撑腰，我也不敢将姐姐和姐夫一家人给赶出去。 出于无奈之下，李晓云鼓起了勇气再次回家找姐姐沟通，最外侧的防盗门在往日的冲突中已经被损坏，而内侧的门李晓云则是偷偷的把钥匙藏在了消防栓处，她说不知道姐姐换锁了没。 好在试了试，房门还是可以打开的，一进门李晓云就指着墙上的大红字表示，这都是我侄儿媳妇…