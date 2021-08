同程艺龙(00780.HK)与腾讯计算机订立战略合作艺龙程艺龙计算机_手机网易网

【财华社讯】同 程艺龙 (00780.HK)公布,于2021年7月30日交易时段后,公司与腾讯 计算机 订立战略合作及营销推广框架协议,据此,(i)腾讯计算机(及 ╱ 或其任何附属公司或联繫人)同意向公司(及╱或其任何附属公司或合约联属实体)提供流量支援;及(ii)腾讯计算机及公司同意互相提供各种广告及营销推广服务,有效期由2021年8月1日至2024年7月31日,为期三年。 此外,订约方同意,于腾讯战略合作及营销推广框架协议的初步期限届满后,在同等条件、同等产品质量下,双方优先考虑与对方合作三年。 根据腾讯战略合作及营销推广框架协议,腾讯计算机及公司亦同意,自腾讯战略合作及营销推广框架协议生效日期起终止营销服务框架协议及补充营销服务框架协议,而腾讯战略合作及营销推广框架协议扩大了营销服务框架协议及补充营销服务框架协议项下所提供的服务范围。 特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。 Notice: The content above (including the pictures and videos if