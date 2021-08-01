刷屏！ “没想到张家界格局这么大”武陵源张家界天门山旅行社旅游_手机网易网

7月30日下午， 张家界 发布通知，要求该市所有居民非必要不外出，所有居民小区实施封闭管理。 当晚，微信公号“掌上张家界”发布《致居留在张家界游客朋友的一封信》，温情又理性，网友称赞“这才是公文的正确打开方式啊”。 致居留在张家界游客朋友的一封信 亲爱的游客朋友： 非常感谢您选择来张家界 旅游 。因我市出现确诊病例，根据联防联控机制相关要求，我市两个区11个街道调整为中风险地区。全市所有景区景点于今天全部关闭。我们非常抱歉给您带来了诸多不便，也希望在这个特别的时段，能以我们周到的服务，让您感受到张家界的另一种美。为了您的身体健康和疫情防控工作需要，特别向您作如下提示： 1.请您在离开张家界之前配合完成三次核酸检测。全市所有核酸检测点都专门为您设置了应急免费核酸检测游客专用通道，团队游客请由 旅行社 组织检测，自助游客人请您就近选择检测。 2.我们非常理解您的归心似箭，以及渴望早日离开有确诊病例所在地的急迫想法。但请您一定要冷静思考：在没有确认自身安全的前提下，您回到单位或与家人团聚，会给身边在意的人带来什么样的潜在风险？请您能够多多考虑自己和家人安全，遵守国家疫情防控要求，配合酒店、旅…