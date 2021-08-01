深圳2021年8月1日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 7月30日至8月1日，2021时尚深圳在深圳国际会展中心举办，由近百家重点服装企业组成的“时尚河北”展团届时精彩亮相。河北省工业和信息化厅党组成员、副厅长宋向党同志亲临现场并出席开幕式，参观河北及省外展馆。

深耕行业21载，2021时尚深圳展由商贸展览升级成覆盖时尚产业全链条的商贸体系——“时尚深圳”系列活动。活动由时尚深圳展、THE RUNWAY时装周、NEST SHOWROOM巢·独立设计师展、大湾区时尚产业峰会及时尚深圳·大奖五大项目组成，三大主题展、九大展区。时尚深圳将持续完善中国极具影响力和创造力的时尚产业专业商贸及交流平台，助力打造深圳作为全球知名的新锐时尚产业之都的名片；携手业界同仁共同探索、构建一条中国时尚产业的可持续商业发展之路。



宋向党致词

河北省纺织服装产业历史悠久，是新中国最早建设的纺织工业基地，具有集群特色明显、产品类别齐全、加工能力强大、产业链相对完整、制造成本较低等基础优势。拥有棉纺织、服装、毛纺织、皮革毛皮、化纤、家用纺织品、产业用纺织品、印染、纺织机械等子行业在内的门类齐全、产业链完整的纺织工业体系。轻革、皮革服装产量分别居全国第1位和第2位，绒线、粘胶短纤维产量均居全国第2位，纱、布产量分别居全国第7位和第6位。

本土品牌战略起飞

纺织服装产业是河北省实施增品种、提品质、创品牌“三品”战略并取得明显成效的重点产业之一，也是创意设计和品牌创建的重要行业之一。近年来培育形成了辛集皮衣、清河羊绒、肃宁裘皮+针纺等七大特色产业集群和石家庄、廊坊、沧州、邢台、雄安新区五大服装产业创意园区，其中廊坊云裳小镇、清河羊绒小镇入选国家级创意设计试点示范园区。连续三年举办河北省服装设计大赛，评选“河北省十大服装品牌”和“河北省十佳服装设计师”，成功培育了“怡嘉琦”“红太”“昭友”等一批服装品牌。积极开展与深圳等发达地区开展对接合作，参加“时尚深圳展”，举办中国辛集国际皮革皮草时装周、中国清河国际羊绒及绒毛制品交易会、中国·肃宁针纺服装文化节等一系列特色服装展会和时装新品发布会，有效提升了本土服装品牌的知名度。

新姿态：原创+品质+技术

本届展会，“时尚河北馆”展区位于深圳会展中心1号馆，占地4500平米，采用整体特装形式，以特色产业集群和服装服饰品类划分区域，借助“原创+品质”双驱动战略，集中展示河北各大服装品牌文化、时尚创意和先进制造、互联网+产业链等时尚元素和河北在服装制造方面的高端和前沿水平，多角度展示河北地域特色和文化内涵，展示河北服装产业转型升级的新姿态。

多品类王牌阵容

参加本次展会的近百家服装企业主要来自石家庄、廊坊、沧州、邢台、邯郸、辛集、雄安新区等地的服装特色产业集群，产品涵盖了男装、女装、皮革裘皮、羊绒、休闲家居、衬衣、鞋类箱包、纺织面料等多个品类，代表着当前河北服装产业的实力和水平。今年在时尚河北馆共9场品牌联合秀，涉及辛集、沧州、邢台等31家重点服装企业，同时在时尚深圳展主秀场为清河红太羊绒、辛集皮革服装服饰安排两场专场发布，有效宣传了河北服装品牌，搭建了冀深服装产业合作共赢的桥梁。

河北服装王牌阵容亮相 “2021时尚深圳” – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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