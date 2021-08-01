河北三河2021年8月1日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 7月29日，福成股份（SH600965）发布了《2021年半年度报告》，其中，主营收入6.36亿元，同比上升39.22%；归母净利润0.99亿元，同比上升120.43%；扣非净利润0.94亿元，同比上升142.06%，上半年三大财务关键性数据的高增长，也提升了市场对福成股份未来发展的信心。29日开盘报5.66元，截至09:55，该股涨10.06%，报5.91元，封上涨停板。7月30日15:00，收盘报6.08元。

福成股份上半年净利润高增长的因素是什么呢？其实企业的改革创新是主要因素。报告显示，公司上半年净利润同比增长了1.4倍。其中，殡葬板块同比增长 312%；随着疫情稳定和消费活力回升，餐饮板块实现净利润 950万元，同比扭亏为盈。但食品制造业板块同比下降2.32%，其中，牛肉同比下降5.37%，肉制品同比下降1.42%。，速食品同比下降1.83%。

牛肉、肉制品和速食品利润同比下降的主要原因是，福成股份的管理层主动进行了组织改革和流程创新。原来的牛肉食品加工、肉制品加工、速食品加工和餐饮公司四个项目的采购和销售各自为政，缺乏统一管理。公司高层从4月1日开始，对四个项目依次进行了整顿，改革的过程中遇到了很大的阻力。虽然面临亏损的风险，但是重组和改革仍然要继续，四个采购部门重组为一个部门，使用统一的采购平台，由一家家进货变成集中采购；四个销售部门也重组为一个部门，各自销售变成联合销售。8月1日开始，四个项目的采购和销售将使用统一平台，统一进货，统一销售，既省钱又节省人力，各个业务子系统之间无缝衔接，高度协同，可以大大的降低成本，提高效益。同时，福成养牛场也开始进牛了。虽然上半年食品制造业板块亏损了，但是随着重组改革的全部完成，各项业务步入正轨，公司第三季度财报的营收和利润一定会有大幅度的上升。

同时，福成股份的养牛产业也发展到了一个层次。公司创始人李福成先生2014年开始，身体一直不好，长期住院，把董事长位置交给儿子李高生。李高生先生对养牛产业发展前景不看好，李福成先生多次批评，但效果不佳，2018年，公司将养牛和屠宰业务售出。

2021年3月，李良先生接任福成股份董事长一职，他虚心向爷爷李福成先生请教：“怎样才能带领福成股份快速发展？”李福成先生告诉他：“要想把公司做好，必须要恢复之前卖掉的肉牛养殖和屠宰业务，才能对得起党的政策支持和各级领导的支持。”

4月20日，农业农村部发布了《推进肉牛肉羊生产发展五年行动方案》，方案就增强国内肉牛肉羊的供给保障能力，促进肉牛肉羊的高质量生产发展设立了行动目标，将于2025年完成国内牛羊肉自给率达到85%。同时，国家提出了要建设100个1万头牛的示范场。

为了响应国家政策的号召和创造新的利润增长点，福成股份的全体管理层以最大的决心，众志成城，大干快上，采取了边建设边购进世界上最优良的德系西门塔尔母牛的方式建设养牛场。力争到今年10月1日前，达到5000头牛的养殖规模，日屠宰量100头牛。到2021年年底，将达到10000头牛的养殖规模。届时，中国首个符合国家标准的现代化、科技化的母牛养殖示范基地将展示在全国人民面前，福成股份的养牛产业规模和收益将更上一层楼，福成股份的发展也将蒸蒸日上！

福成股份半年报业绩翻番 盘中涨停 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com