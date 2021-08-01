全别墅度假酒店新昌安岚荣耀启幕

悬崖幽谷秘境之地觅一方避世桃源

浙江绍兴2021年8月1日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021年8月1日，坐落于浙东“唐诗之路”的绍兴新昌安岚全别墅度假酒店，在40摄氏度高温的盛夏中，在攒足了期待值之后，荣耀启幕，带来清凉一夏。

酒店坐落在在素有“江南小桂林”美誉的新昌穿岩十九峰风景名胜区旁，93套精致别墅隐匿于青崖幽谷，套内面积均达110平方米以上，餐饮、休闲、娱乐配套设施齐全，呈现品味盎然的生活空间，为贵宾提供一处静谧优雅的度假之地。新昌安岚的出现备受瞩目，酒店总经理黄华女士表示，有信心将新昌安岚打造为浙东青崖幽谷的知名度假目的地。

遗世独立的秘境，依山而眠，枕水而居

安岚，CHEDI，源于梵语，指冥想的地方，意为令人找到内心平静的环境。而入住新昌安岚，就像进入神仙居住的世外桃源，这是一场藏身于山林悬崖幽谷秘境之中的奢华度假体验。

千年之前，绍兴新昌就已经是文人墨客的度假游历首选。作为浙东“唐诗之路”的起点，李白、白居易等一大批文人墨客都曾到访这里，留下名垂千古的华美诗章。这一切，为这片地域蒙上无限浪漫主义色彩。 “唐诗里有画，唐诗里有歌……”当唐诗里描述的风景映入现实，正是眼前这片大隐之地。

历时三年打造，耗资超过11亿人民币，选址于新昌穿岩十九峰景区内，酒店融入周围的环境，自带静谧结界，让人一秒钟从城市喧嚣繁忙的二倍速模式，切换到宁静愉悦的度假模式。新昌安岚面朝韩妃江，背倚青崖壁，登临云山顶，俯瞰十九峰，在占地面积4.5万平方米的环境中打造了超低密度的全别墅奢华度假酒店。93套别墅沿江而建，与其他设施建筑蜿蜒而过韩妃江妖娆的S弯。而从镜岭S9高速路的出口到酒店仅8分钟的车程。

新昌安岚此时率先开放的是50套沿江而建的临江居别墅，之后还会进一步开放背倚青崖的青崖居和会当凌绝顶的揽峰居总统套房。

山间空气清澈，鸟语花香。远处的山岚间，流云如泻。这里群山环抱，常年云雾缭绕，计划年底开放云海之上的功能区，包括踏云轩西餐厅、红酒雪茄廊、知茶山房、星空礼堂、绿野仙踪草坪及揽峰居。届时，乘坐垂直高度139米、斜行高度206米的登云梯，从谷底直达到云端，坐拥整片云海。

别墅面积110平米起，趣味潮品成为标配

为了不辜负这样山水相依的好环境，酒店建筑设计自然是要有与之匹配的美。新昌安岚特邀国际著名专精奢华酒店设计的HBA团队进行建筑与室内设计。整体建筑采用了简洁而现代的线条，结合本地石料与木材建成。整片高大的玻璃墙将自然光线和秀丽景色巧妙带入到室内空间，令宾客无论身在何处，都能零距离亲近自然。

别墅面积110平方米起，或私家独院，或私家露台，设计巧妙，确保私密性的同时又拥有开阔的视野。基础行别墅都配备沙发区、用餐区、双床或大床卧室区，以及超大浴室区域、独立的浴缸、淋浴、卫生间和双台盆洗漱台。

在新昌安岚的别墅客房里还有一些好玩的科技潮品，其中一个标配——小度智能音箱，不仅能控制空调、窗帘、灯光和电视，还可以让小度唱歌、讲笑话。“小度小度，明天9点才用闹钟叫醒我哦！”简单的AI互动，令入住体验增加幸福元素。此外，酒店各种新鲜的小玩意，也让度假变得美妙无穷，譬如迷你吧配备肖战同款bubly微笑趣泡，奢华度假酒店的标配设备胶囊咖啡机，都给旅客带来了更闲适的休闲度假体验。

茶园泳池、马术中心……解锁多种度假方式

对于大部分度假即为生活的贵宾来说，放空静躺在风景里就是一种享受。而在新昌安岚，最美好的瞬间就是雨后的清晨，在落地玻璃窗边，看云卷云舒，感受时间静止之美。

小朋友来酒店也会有乐趣无穷的亲子体验。除了美食、泳池、散步之外，马术中心成为小朋友的打卡地转，酒店与专业的马匹协会AQHA（美国夸特马协会）中国分会合作的马术中心，世界最矮的马种舍特兰小灰灰与你遛弯，帅气潇洒的英半血飞跃带你驰骋。

骑马之后，在泳池里戏水，或在泳池边小酌一杯，仰望对岸青崖茶田。还可以享受时令下午茶的曼妙时光。在这里，时间流速减缓，如同面前那片云，而心也随着这片云慢慢静下来……酒店的管家式的服务同样细致入微，令人倍感舒适。

新昌安岚宁静且安逸的度假氛围，在自然与人文完美结合的环境中“偷得浮生半日闲”，在雅致诗意的空间中重拾平静，愉悦身心。不论是老人、孩子，亦或者是繁忙的都市精英，都会在这里找到属于自己独特的旅行记忆。

作为江浙三大网红奢华度假酒店（千岛湖安麓，宁海安岚和新昌安岚）投资者的上海锦和投资集团董事长郁敏珺女士表示，集团将延续打造奢华特色度假目的地的决心，以新昌安岚作为新起点，继续探索小众目的地，深挖地方特色，深耕细作，引领国内高端度假产品风尚。

关于安岚

2016年1月29日，北京首都旅游集团有限责任公司(首旅集团)、吉合睦酒店管理集团有限公司(吉合睦)、上海锦和投资集团有限公司(锦和集团)签署合作协议，投资设立安岚(北京)酒店管理有限公司，引进吉合睦GHM旗下高端精品酒店品牌THE CHEDI(中文译名“安岚”）。在中国大陆、香港和澳门特别行政区，发展和运营该品牌项下的度假酒店、城市酒店、住宅和其他有关产品。中国第一家安岚品牌酒店宁海安岚已于2019年1月揭幕。

全别墅度假酒店新昌安岚荣耀启幕 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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