《新世界》移动方式、任务种类与采集玩法详解-游民星空 GamerSky.com

第1页： 展开 《新世界》作为一款开放世界游戏，为玩家提供了多种任务类型、跑图方式与其他玩法。熟悉这些内容之后便能更好的在游戏中探索了。下面请看由“kujorykozic”带来的《新世界》移动方式、任务种类与采集玩法详解，一起来看看吧。 移动 目前游戏有5种移动方法 1.跑步 毫无反应，就是跑步，拔出武器不影响跑步速度。 善用自动跑步，自动跑步热键预设"="键。 由于游戏没有坐骑，大多时候移动只能靠你的双脚跑步，游戏很贴心地给了自动跑步，不需要按住w键按到死。 个人建议：将自动跑步热键改成"B"，因为太频繁使用了。 2.死亡重生 被怪物打死，或是使用Respawn可以回到最近的城镇或上一个休息的营火。 3.快速移动（传送） 透过点击地图（M键）上的图示，可以进行快速移动，没有冷却。 只有站在城镇范围或野外传送点上时才能进行传送。 依据传送点之间的距离还有你身上的负重，消耗Azoth（蓝色药水）来传送。 4.旅馆 城镇中的旅馆可以设置纪录点，让你每隔1个小时，就能免费传送到那个城镇。 同时间只能设置一个城镇纪录点，可以在野外任何地方使用旅馆传送。 5.房屋