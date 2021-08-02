保障性租赁住房政策红包来啦！

国务院办公厅日前印发《关于加快发展保障性租赁住房的意见》，首次从国家层面明确住房保障体系的顶层设计，今后国家的住房保障体系以公租房、保障性租赁住房和共有产权住房为主体。7月22日召开的加快发展保障性租赁住房和进一步做好房地产市场调控工作电视电话会议强调，把发展保障性租赁住房作为“十四五”住房建设的重点任务。 什么是保障性租赁住房？这些房子要租给谁？戳视频，一起看！ 保障性租赁住房政策解读 Q:保障性租赁住房的定位是？ 保障性租赁住房与公租房、共有产权房共同构成了我国住房保障体系的“三驾马车” 发展保障性租赁住房，是“十四五”住房建设的重点任务 Q:这类住房，具体租给谁？ 新市民，如进城务工人员 青年人，如刚毕业大学生 优先保障从事基本公共服务的住房困难群众 Q:户型多大？租金多少？ 小户型：以建筑面积不超过70平方米的户型为主 低租金：租金低于同地段同品质市场租赁住房租金 Q:房子建在哪，位置会不会比较偏远？ 保障性租赁住房有五种建设方式： 利用集体经营性建设用地建设 利用企事业单位自有闲置土地建设 利用产业园区配套用地建设 利用非居住存量房屋建设 适当利用新供应国有建设用地建设