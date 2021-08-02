浙江丽水6.8亿元采桑社区地块流拍 起始楼面价2221元/平米-房产频道-和讯网

大白马绝地反击涨超3% 大盘3368点底部能否支撑住？ 速看>>> 观点地产网讯： 8月2日，浙江丽水莲都区碧湖采桑未来社区地块未成功出让。 据观点地产新媒体了解，莲都采桑社区地块，为丽水第二批未来社区试点项目之一，规划用地性质有城镇住宅、旅馆、商务金融、零售商业以及餐饮，总出让面积141022平方米，总建筑面积306100平方米，起价68000万元，起始楼面价2221元/平方米。 其中，商业总建筑面积不大于58100平方米，占比19%；回迁安置住宅建筑面积不少于46200平方米；配建12班幼儿园（含教工宿舍）建筑面积不小于5200平方米。 根据此次土拍文件，采桑社区地块共分为7部分，分别是A区块、B区块、C区块、D区块、公园绿地、道路用地、通济堰。其中，A、B区块有涉宅项目，城镇住宅总用地109769平方米，建筑密度≤35%，容积率2.10-2.42，限高80米；并且后续商品房住宅要求是精装修交付，一样配置有屋顶绿化、空中花园阳台、垂直绿化等立体绿化空间。 此外，人才公寓、商业、商务用房可预（销）售、可分割转让、可整体转让面积不超过30000平方米，其他人才公寓、商业、商务用房以及公…