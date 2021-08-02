江苏盐城公安迅速响应织密防疫防控网

法治日报全媒体记者 罗莎莎 通讯员 箫剑 杨航 “您好，请配合检查，出示行程码、健康码。”7月29日下午，在盐靖高速盐城（西）出入口，江苏省盐城市公安局交警支队九大队民警正一丝不苟地对外来车辆进行检查，逐一登记，坚决守好盐城市区疫情防控的西大门。 生命高于一切，疫情就是命令，防控就是责任。随着疫情防控形势越发严峻，盐城警方迅速搭建疫情防控专班，实行24小时勤务运转模式，全天候开展涉疫人员研判排查，严格来盐通道查控，强化场所管控，维护重点部位秩序，坚决打好这场没有硝烟的疫情阻击战。 7月28日上午，盐城市副市长、市公安局局长张镇先后来到盐城开发区高速口、S229大冈市际卡口查验点，实地检查疫情防控通道卡口查控工作，了解查验点的交通流量、勤务组织、通道设置和查验流程，就加强疫情防控卡口通道查控工作提出明确要求。 上有所令，警令如山。盐城公安各级基层党组织迅速组建“党员突击队”、设立“党员先锋岗”，广大党员民警纷纷响应、闻令而动，让党旗飘扬在疫情防控主阵地，让警徽闪耀在阻击战役最前沿。 据了解，从7月27日18时起，盐城警方在全市28个高速公路出口和18个国省干线市交界点设置查验点，逐一检查…