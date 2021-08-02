欧加隆向河南灾区捐赠100万元

支持当地妇女健康防疫和灾后重建家园

上海2021年8月2日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 上个月，我国河南省多地遭受特大暴雨袭击，部分城市发生严重内涝，灾情强度之大，受损之严重，深深牵动着全国人民的心。近日，尽管洪水逐渐退去，但灾后的严酷环境仍然威胁着当地人民，特别是妇女儿童等弱势人群的生命安全和身体健康。欧加隆中国密切关注灾情与救助所需：对内向郑州、新乡两地的员工发放了专项慰问金；对外，宣布向中国妇女发展基金会捐赠100万元人民币，定向援助河南省防疫和灾后重建。捐款将用于为受灾地区人民群众采购医疗防护和防疫用品、重点支持当地妇女儿童灾后防疫工作，助力河南灾区的群众尽快从灾后恢复，获得美好生活。

作为一家今年刚成立的医疗健康企业，欧加隆将履行企业社会责任放在首位。秉承“为女性创造更健康、更美好的每一天”的使命，欧加隆责无旁贷全力支持中国女性健康公益事业。此次重大灾害发生时，欧加隆中国刚完成公司启动，内部各项业务还在组建和启动中。但是灾情就是命令，灾区人民特别是妇女的情况更加牵动着欧加隆全体员工的心。为此，公司上下一心，排除万难，快速调拨专项资金，积极参与到支持河南赈灾重建的慈善公益事业中。

欧加隆全球高级副总裁、中国区总裁施旺表示：“灾害无情，人有情，虽然我们公司刚成立，但作为一家扎根中国的医疗健康企业，在广大人民群众、特别是妇女儿童面临健康威胁的时候，我们必须挺身而出，履行应有的社会义务，尽公司之力为保障妇女儿童生命安全和身体健康做出应有的贡献。我们与河南人民在一起，风雨同行，为爱加油！”

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关于欧加隆全球

欧加隆（纽约证券交易所代码：OGN）是一家全球化的医药科技公司，从默沙东拆分后专注于女性健康，总部设在美国新泽西州泽西市，全球约有10,000名员工。我们“因她而来”，在全球拥有超过60种药物和医疗解决方案的产品组合，覆盖一系列关键疾病治疗领域。

女性健康领域仍存在巨大的未被满足的需求，欧加隆依靠领先的生殖健康业务和稳定的经典品牌业务，为持续投资女性健康领域，致力于为提升女性整体健康水平提供有效的药物和解决方案。

此外，欧加隆也积极探索与生物制药创新者开展合作的机会，运用公司在国际市场中的规模与资源，帮助合作伙伴实现其产品的商业化和全球化。欧加隆在全球的发展已实现大规模，广覆盖，并具备全球一流的商业运营能力。

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