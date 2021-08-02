张家界关停所有景区，待业中的当地导游怎么样了？张家界张家界市导游旅行社李元_手机网易网

张家界关停所有景区，待业中的当地导游怎么样了？ 2021-08-02 21:23:18 大白新闻 据“掌上 张家界 ”消息，2021年8月1日0-24时，湖南省张家界市报告新增本土新型冠状病毒肺炎确诊病例3例、新型冠状病毒肺炎无症状感染者1例。自7月29日以来，湖南省张家界市累计报告新型冠状病毒肺炎确诊病例10例，无症状感染者2例。 8月2日，“掌上张家界”公众号通报新增确诊病例 7月29日晚，湖南省张家界市人民政府新闻办举行疫情防控专题新闻发布会。发布会上宣布，从30日上午起，张家界市所有景区（景点）暂停对外开放。7月30日下午，张家界发布通知，要求该市所有居民非必要不外出，所有居民小区实施封闭管理。 有媒体报道称，张家界市某 旅行社 负责人周女士表示，有5例确诊病例均为其旅行社员工，其中1例为公司 导游 。7月29日，江苏淮安报告4人感染，该4人曾参加公司旅游团到访张家界，而淮安团由周女士所在旅行社接待。此外，曾有4个大连病例的轨迹涉及张家界的“魅力湘西”演出，周女士接的淮安团游客与随团导游也曾出现在演出剧场中。 据悉，“魅力湘西”作为张家界著名的民俗表演，2800个座位经常座无虚…