千岛湖老叶的私域营销和农旅融合之路私域直播千岛湖淳安旅游_手机网易网

千岛湖老叶的私域营销和农旅融合之路 2021-08-03 00:01:41 黑马良驹 在2020年年底，视频号刚推出 直播 的时候，我跟 千岛湖 的老叶连过一次麦。老叶本名叶如华，是我十多年的好友，他是一位有着20年互联网经验的电商老兵，一直是千岛湖 旅游 电商的操盘手。 在连麦的时候，我对未来视频号直播进行了畅想，随着公域流量越来越贵，我们都认为 私域 直播会成为企业营销最重要的阵地，私域直播会成为企业的标配。但是，私域直播有一个问题，就是当时案例还比较少，很多人都知道私域直播很重要，但不知道怎么搞，也没有现成的案例可以借鉴。 老叶告诉我，私域直播的案例不缺乏呀，他说他当时已经在千岛湖搞了一年的私域直播了，并告诉我他干私域直播的背景。当时，老叶是千岛湖旅游电商的总经理，负责千岛湖门票和旅游产品的电商和线上零售业务。众所周知，2020年因为疫情的原因，所有的旅游景点都关闭了，千岛湖也不例外。这时候，老叶就想到了用私域直播的形式去搞全域旅游。在疫情期间，在国内旅游还没有开放的时候，可以激发浙江 淳安 当地民众去乡村旅游，同时还可以通过电商渠道，帮助把千岛湖当地农民的农产品卖出去。这就是用…