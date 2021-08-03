女车主将豪车停酒店4年才想起 按标准停车费近5万越野车奔驰车豪车停车费酒店_手机网易网

成都的天气最近出奇的热！比天气更离奇的是这位女士的遭遇！ 红星新闻记者从成都芳草街派出所获悉，一位外地女车主来蓉和朋友就餐聚会，将一辆奔驰越野车停在成都某酒店后，竟然忘了将车取回。这一忘竟然是4年……近日在派出所的调解下，女车主向酒店支付了6000元的停车费，取回了车。 被主人遗忘的大奔 聚会饮酒后忘记 产生近5万元停车费 4年前的一个晚上，一位做生意的外地女车主开着一辆奔驰越野车来到成都某酒店和朋友聚会。聚会饮酒后因为意识不太清醒，朋友也不知道她开车过来，就好意将她送回了家中。后来因为生意繁忙，加之车主名下还有好几辆车，这位大意的车主就忘记了把奔驰车开到酒店停放的事儿。 一开始，酒店方以为这位车主是长住这家酒店。后来发现这辆豪车完全没有挪动的迹象。但出于“顾客就是上帝”的考虑，酒店方也就没有去查找车主的去向，还经常给这辆车车身外部保洁。 这样一晃，4年过去了。按照停车场收费标准，该车产生了近5万元的停车费。直到今年7月，因为酒店停车场要装修翻新，酒店经理发现这辆还停在原处一动不动，成了车轮已经变形的“僵尸车”，这才向辖区的芳草街派出所求助。 派出所民警朱登伟、高帅立即联系交警部门和外…