7个月破产249家房企，酒店能否成多元化救命春药？金茂万科房地产酒店物业_手机网易网

图片来源@视觉中国 文 | 空间秘探，作者 | 熊初墨 根据人民法院公告网信息，今年1-7月，递交破产文书的 房地产 企业累计已达249家，绝大多数为地方性小房企。众所周知，近三年来，房企的多元化正在如火如荼的进行中，转型路中，第二曲线有的放在 物业 ，有的放在 酒店 ，有的放在公寓，甚至还有的正在造车或者进军医美。哪条路才是最正确的？ 7个月申请破产房企达到249家 根据人民法院公告网信息，亚洲旅宿大数据研究院统计发现，近三年申请破产的房企呈上升趋势，2019年377家房企宣告破产、2020年470家房企宣告破产，2021年，虽然刚刚过了7个月，但破产的房企已经达到249家。 亚洲旅宿大数据研究院首席分析师高松元表示，申请破产的绝大多数为地方性小房企。经统计，249家申请破产的房企中，广东数量最多，达到了46家，排名第二的是江苏21家、浙江20家。按照常规，下半年破产的房企会更多，进入8月的第一天，就有新的3家房产公司申请破产，分别是云南新立邦房地产开发有限公司、天津松江兴业房地产开发有限公司、天津松江恒泰房地产开发有限公司。 虽然倒闭的大部分都是中小房企这样的“小虾米”，但随着上市…