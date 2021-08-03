到 2027 年，数字旅游市场将经历革命性增长：Expedia, Inc.、Priceline Group Inc.、TripAdvisor LLC、Ctrip.Com International, Ltd.、Hostelworld Group 等顶级供应商

“全球数字旅游市场”提供有关当前和未来行业趋势的最新信息，使读者能够识别产品和服务以提高收入增长和盈利能力。本研究报告深入研究了影响全球和区域市场的所有关键因素，包括驱动因素、监禁、威胁、挑战、机遇和行业特定趋势。本报告引用了全球领先企业的信任和样本，并对下游和上游进行了分析。 “对于希望重新构想客户旅程的旅游高管来说，数字旅游是首屈一指的互动会议。 300 多名旅游领导者集中在一个地方，专注于塑造行业的未来，您将获得每次赢得预订所需的工具。” 索取本报告的样本副本@： https://www.theresearchinsights.com/request_sample.php?id=404 这份市场研究报告分析了在该市场领域运营的主要供应商的增长前景，包括 Expedia, Inc.、Priceline Group Inc.、TripAdvisor LLC、Ctrip.Com International, Ltd、Hostelworld Group、Hotel Urbano Travel and Tourism SA、