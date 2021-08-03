中国海拔最高的麦当劳餐厅在西藏拉萨开业

图为7月30日，西藏民众围观麦当劳店正式营业。 江飞波 摄 西藏自治区首家麦当劳餐厅30日在拉萨开业。据介绍，这是目前中国海拔最高的麦当劳餐厅，也是全球海拔最高的麦当劳餐厅之一。 新开业的店址位于拉萨市八廓商城一处新藏式风格建筑内。店内提供数字化的硬件，顾客可享受自助点餐、移动支付等便利。餐厅员工及管理人员中，超过六成为西藏本地藏族。 图为麦当劳广告公交车途径拉萨布达拉宫广场。 江飞波 摄 “干净、卫生，上餐很快。”拉萨市城关区居民土丹说，此前自己在四川成都吃过几次麦当劳，冰激凌、汉堡等对孩子们吸引力很大，他说，欢迎麦当劳落地拉萨。 年过6旬的藏族民众多吉则对记者表示，自己不太了解麦当劳，也没吃过类似食物。 事实上，随着经济社会不断发展，开放程度越来越高，西藏民众对多元化的餐饮风格和品牌并不陌生，包容性渐强。 西藏自治区烹饪餐饮饭店业协会会长褚立群说，西藏民众餐饮日益多元化，除了传统藏餐、中餐，也有法餐和西式快餐可供选择。她说，自己是“藏二代”，见证了高原餐饮随着西藏经济社会的不断发展而丰富。 “小时候西藏物质匮乏，在外面吃碗面条算不错了。”她说，2010年起，西藏餐饮业开始迅猛发展，…