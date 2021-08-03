烟台10地发布紧急通告！凤凰网山东_凤凰网

芝罘区 当前，新冠肺炎疫情在国内多个省市蔓延扩散，烟台市也确诊2例新冠肺炎病例。本轮疫情已确认为德尔塔变异株引起，传播力更强，传播速度更快，防控形势非常严峻复杂。 为进一步降低芝罘区疫情输入传播风险，现将有关事宜通告如下： 一、 自以下地区来芝返芝人员，请立即主动向所在街道社区电话报备 （各街道疫情报备电话见附件），并积极配合防控部门落实好疫情防控各项措施。 （1）6月21日（含）以来有云南省德宏州旅居史。 （2）7月6日（含）以来有江苏省南京市（包括有南京禄口机场经停史）旅居史。 （3）7月10日（含）以来有四川省成都市、绵阳市、宜宾市，江苏省宿迁市、扬州市，辽宁省大连市旅居史。 （4）7月14日（含）以来辽宁省沈阳市旅居史。 （5）7月16日（含）以来有河南省郑州市旅居史。 （6）7月17日（含）以来有湖南省张家界市、益阳市、长沙市、湘潭市，四川省泸州市，湖北省黄冈市旅居史。 （7）7月24日（含）以来有重庆市、湖南省株洲市旅居史。 （8）7月25日（含）以来有福建省厦门市旅居史。 （9）7月26日（含）以来有湖南省湘西土家族苗族自治州旅居史。 （10）7月27日（含）以来有海南省…