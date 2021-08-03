新加坡2021年8月3日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 华为云SPARK创始人峰会3日在新加坡和香港两地成功举办。会上，华为宣布未来3年为亚太Spark Program投入1亿美元，打造可持续发展的亚太初创生态，这是继新加坡、香港、马来西亚和泰国之后，华为再次助力印度尼西亚、菲律宾、斯里兰卡和越南4个初创生态圈建设，计划招募1000家start-ups，并打造100家scale-ups。同时，华为还发布了“云云协同创新计划”，继续加大对全球初创企业的扶持力度，充分发挥云云协同的产业组合优势，通过持续技术创新、全球本地化服务和优质的商业生态，加速初创企业快速成长。

本届峰会聚合了一批头部亚洲初创企业，吸引了300多名初创企业创始人、50多间区域头部VC（风险投资机构）以及众多来自产学政研的行业精英、学界领军人物和媒体代表，共同探讨初创生态的社会价值和本地贡献，如何通过初创企业促进技术创新和生态创新，驱动社会经济发展。

会上，华为宣布推出三项亚太SPARK初创企业扶持计划，分别是Spark开发者计划（Spark Developer Program），旨在构造华为云亚太开发者生态；Spark Pitstop计划，旨在帮助初创企业采用华为云促进快速产品开发；以及Spark Innovation Program（SIP），通过Spark初创生态助力企业创新。

华为公司董事、高级副总裁陈黎芳女士为峰会开幕致辞，阐述初创企业对社会发展的重要性以及华为针对初创企业推出的一系列扶持举措。陈黎芳表示：“初创企业和中小企业是我们这个时代的创新者、颠覆者和先行者。34年前，华为也是一家依靠两万元人民币成立的初创企业，我们也一直在想，如何能利用华为的经验，尽自己的绵薄之力，帮助更多的初创企业解决挑战，抓住数字化转型的机遇，在商业成功的同时，也把更多创新带给世界。”

“自2017年推出以来，华为云一直是全球增长最快的云，带动了无数创业公司的成长，”华为CloudBU总裁张平安表示，“我们去年在亚太地区启动了 Spark Program，与当地政府、领先孵化器、知名风险投资公司和大学合作，为多个地区的初创企业搭建了支持平台，目前已有40家初创公司加入。未来华为云将通过云云协同、持续技术创新、全球本地化服务和优质的商业生态四大举措加速初创企业成长。本次华为还面向全球正式发布‘云云协同创新计划’，包括华为云和华为终端云分别为初创企业提供2000万美元资源支持；2021年计划扶持200家HMS生态中的创业企业；向全球开发者分享优质渠道资源，覆盖10亿华为终端用户，并建设HMS开发者创新中心，培养10万名HMS云原生开发者。”

SGInnovate公司CEO林睿博士在峰会上表示：“我们只有团结起来，催生新机会，才能让深度科技经济带来真正的影响。与华为这样的合作伙伴携手并进能够帮我们实现使命，为新加坡高潜人才和新兴科技初创公司提供支持。”

香港特别行政区政府创新及科技局局长薛永恒，JP，在活动开幕发言中说：“今天的峰会提供一个宝贵的平台，把亚洲区内的创业者、风险投资基金、企业、政府联系起来，互动、交换意见及分享经验。这与特区政府致力推动创科的目标一致，发展香港成为国际创新科技中心，汇聚全球创科人才与企业，立足新发展阶段，把握黄金机遇，携手合作，乘势而上，大展宏图。”

在万物互联的智能世界，越来越多的初创公司选择端到端的数字化。为此，华为将华为云基础设施与华为移动服务（Huawei Mobile Services）相结合，赋能全行业，帮助开发者和合作伙伴统一账户、开发平台以及应用分发和运营。华为移动服务（Huawei Mobile Services）已经为170多个国家和地区的450万开发者提供服务。HMS现在是全球第三大移动应用生态系统，助力初创企业快速提升全球影响力，更快成长。

初创企业是华为重要的开放合作伙伴。在华为云SPARK创始人峰会上，华为公布了与初创企业的创新研究计划最新累计数据：华为与亚太地区的2000多个合作伙伴建立了良好的关系，华为正在与香港和新加坡的当地政府、顶级风险投资公司和知名大学合作，建立支持平台。在人才培养方面，华为将与亚太地区210所知名大学合作，共建HMS开发者创新中心。

华为亚太地区部总裁刘宏云说：“二十年来，华为一直践行‘在亚太，为亚太’宗旨。Spark项目将在未来三年投入1亿美元，全面建立区域可持续发展的初创生态，基于华为全球的客户基础、资源和全栈技术，为亚太创造更多价值。”

华为计划未来3年投入1亿美元支持亚太初创生态 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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