公司因其可持续发展承诺而获得EcoVadis的金级评级

纽约州斯克内克塔迪2021年8月3日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 作为性能添加剂、工艺解决方案、活性药物成分和化学中间体等创新技术领域的全球领先企业，SI Group获得全球最受信赖的企业可持续性评级、情报和全球供应链协作性能改进工具提供商EcoVadis的企业社会责任金级评级。今年，SI Group在EcoVadis评估的5万多家全球公司中排名前5%。



EcoVadis可持续性评级 – 金级

EcoVadis的企业社会责任（CSR）记分卡对190种商品和150个国家/地区供应商的环境、道德和社会实践进行评分。 EcoVadis的评分方法涵盖21个单项标准，涉及四个主题：环境、劳工与人权、道德规范，以及可持续采购。这种方法以全球报告倡议、联合国全球契约和ISO 26000等国际企业社会责任标准为基础。如需更多信息，请访问www.ecovadis.com。

SI Group在化工产品的开发、制造和应用方面不断寻求可持续的解决方案。“我们的EcoVadis评级反映了我们对可持续性和企业社会责任的承诺。我们认识到，我们有机会通过创新型化学制品和我们作为一家公司的行动来产生广泛影响，”SI Group总裁兼首席执行官David Bradley表示， “我们期待与领先客户合作，不仅关注我们产品的性能，而且关注其可持续性。”

今年早些时候，SI Group扩大了高级副总裁兼法律总顾问Mike Farnell的职责范围，纳入了首席可持续发展官职责，以巩固SI Group的可持续发展基础，并继续作为化学行业的可持续发展领先机构取得进展。

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http://www.siigroup.com

SI Group企业社会责任排名跻身前5% – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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