送予12岁或以上及18岁以下并已接种疫苗的香港居民作大抽奖

香港2021年8月3日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 鼓励社区团结一致提高疫苗接种率，是达致群体免疫的重要方法，同时能让学生尽早在安全及健康的环境重返校园。每个人都能够为保护我们的社区出一分力。信和集团旗下黄廷方慈善基金有限公司（「黄廷方慈善基金」）欣然宣布将捐出20份每份价值港币20万元的奖学金，透过抽奖活动送予12岁或以上及18岁以下已接种疫苗的香港居民。

20个奖学金送予12岁或以上及18岁以下并已接种疫苗的青少年

于2021年9月30日或之前已于香港接种至少一剂新冠疫苗的12岁或以上及18岁以下，并持有有效香港身份证的香港居民（永久居民及非永久居民）均有机会赢取上述奖学金。已接种疫苗的青少年可于2021年9月2 日起到抽奖网站登记，较早前已接种一剂或两剂疫苗的青少年亦符合参加资格。是项奖学金将以预付卡签账额或信用卡免找数签账额形式发放予得奖者的家长或监护人，参加者必须得到其家长或监护人同意方可登记参加。 20份奖学金将于第二轮大抽奖活动送出，与香港疫苗接种率没有关联。

黄廷方慈善基金董事黄永光先生表示：「年轻一代参与政府的疫苗接种计划，对提高我们社区的整体疫苗接种率至关重要。我们希望他们响应疫苗接种，能有助促使学校在安全及健康的环境下恢复全日制课堂。」

第二轮终极大奖予18岁或以上的合资格参加者

根据早前的公布，若于2021年9月30日或之前全港有500万名香港居民已接种至少一剂疫苗，黄廷方慈善基金与华人置业集团将继第一轮大抽奖的终极大奖后，送出另一个位于香港的凯汇一房住宅单位进行第二轮大抽奖，该单位楼面面积约468平方呎，价值约港币1,200万元，凡年满18岁并已接种疫苗的香港永久居民均符合抽奖资格。较早前已登记参加第一轮抽奖而没有赢得终极大奖的人士，将自动获纳入参加第二轮抽奖而毋须额外登记。

第二轮大抽奖活动将于9月2日开始登记至9月30 日截止

合资格的参加者可于2021年9月2 日上午9时正至2021年9月30 日下午5时30分期间，于抽奖网站 (www.vaccinationluckydraw.hk) 登记参加第二轮大抽奖。第二轮大抽奖活动的得奖者将于2021年10月7日由外聘服务供应商安永咨询服务有限公司所设计的专业电脑系统随机抽出。得奖结果将于同日在抽奖网站公布，并于2021年10月13日在本地报章刊登。

所有得奖者将以登记时提供的流动电话号码透过电话及短讯方式获个别通知。两家独立会计师事务所，即罗兵咸永道会计师事务所及毕马威会计师事务所，将就抽奖活动的关键流程及系统管理进行程序审查，抽奖过程并经主办单位之法律顾问胡关李罗律师行的代表见证。

有意参加者于接种疫苗前应先咨询专业健康建议，当做足准备便可透过政府网站预约接种新冠疫苗（www.covidvaccine.gov.hk）。如有任何查询，有意参加者即日起可致电专属抽奖热线3697 9357查询，服务时间为周一至周日上午9时正至下午6时正，或发送电邮至[email protected]。抽奖活动大使亦会于香港十个指定物业的活动柜台协助公众人士进行网上登记（柜台地址及开放时间详列于文末的表格）。

是次抽奖活动由黄廷方慈善基金旗下龙煌有限公司举办，推广生意的竞赛牌照号码为﹕54404-5、54768-9及54781。

抽奖活动大使的指定柜台地址︰

（开放时间为星期一至日中午12时正至晚上8时正）

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黄廷方慈善基金捐出20个每个价值港币20万元的奖学金 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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