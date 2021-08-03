北卡罗来纳州格林斯博罗2021年8月3日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — Ernst & Young LLP（EY US）于7月29日星期四宣布，Jet It和JetClub联合创始人Glenn Gonzales和Vishal Hiremath获得东南部2021年度企业家奖®。年度企业家奖计划是针对企业家和高增长公司领导人的杰出竞争性奖项之一。该奖项旨在表彰在人才管理、攻坚克难、财务绩效、社会影响和建立基于价值观的公司以及原创性、创新和未来计划方面表现杰出、势头强劲的企业领袖。Glenn Gonzales和Vishal Hiremath由独立的评判组遴选而出，奖项于2021年7月29日在该计划的虚拟颁奖典礼上宣布。



Ernst & Young LLP（EY US）今天宣布，Jet It和JetClub的联合创始人Glenn Gonzales和Vishal Hiremath昨天获得东南部2021年度企业家奖®。年度企业家奖计划是针对企业家和高增长公司领导人的杰出竞争性奖项之一。

“这是对整个Jet It和JetClub团队的表彰！ 我们运营不到三年，就凭借集体努力赢得了这一受人尊敬的荣誉。Vishal和我对每位团队成员努力实现的这一无尽成就感到骄傲，”Gonzales表示。

Hiremath补充道：“我们以改变人们的全球旅行方式为目标，在这个道路上，还将有很多问题需要解决、更多挑战需要克服以及更长的黑夜需要忍耐。Glenn和我对领导这支出色的专业团队感到极其自豪，他们充分体现了Jet It和JetClub价值观。”

35年来，EY US一直对企业家进行表彰，因为他们的雄心、勇气和独创性推动公司取得了成功，改变了他们的行业并对他们的社区产生了积极影响。Glenn Gonzales和Vishal Hiremath将继续成为受人尊敬的多行业获奖者社区的终身成员，在海量EY资源的支持下，可持续独家获取来自60多个国家的校友和其他生态系统成员的经验、洞察和智慧。

作为东南部奖得主，Glenn Gonzales和Vishal Hiremath现在有资格角逐2021年度企业家奖。来自多个国别的获奖者以及2021年度企业家奖的获得者将在11月13日举行的战略增长论坛（Strategic Growth Forum®）上宣布，该论坛是美国最负盛名的高增长、市场领先型公司的聚会。

年度企业家计划已经表彰过众多企业家鼓舞人心的领导力，其中包括：

AvidXchange, Inc.的Michael Praeger

Kendra Scott LLC的Kendra Scott

LinkedIn的Reid Hoffman和Jeff Weiner

SPANX, Inc.的Sara BLAY

Starbucks Corporation的Howard Schultz

Uptake Technologies, Inc.的Brad Keywell

关于年度企业家®

年度企业家®是世界上最负盛名的商业奖励计划，旨在通过60多个国家中超过145个城市的区域和国家奖励计划来对企业家进行表彰。

关于Jet It

Jet It利用基于天数而非小时的混合零碎所有权模式，为所有者提供使用机队的自由，解决了使用私人飞机的烦恼，具有无与伦比的航空价值。Jet It可以根据您的需要定制您的日程。获取更多信息，请访问https://www.gojetit.com/

关于JetClub

JetClub是一家创新型商务航空公司，其私人飞机使用模式结合最新的喷气式飞机与共享经济，为会员提供负担得起的私密、快速且智能的解决方案。世界一流礼宾团队管理所有旅行细节并提供一流服务和行程支持。

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EY宣布东南部2021年度企业家奖得主 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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