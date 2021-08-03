美国纽约和中国上海2021年8月3日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 药明康德子公司合全药业今日宣布，收购百时美施贵宝（NYSE:BMY）瑞士库威（Couvet）制剂生产基地的交易已顺利完成。合全药业于2021年初宣布了该收购计划。此项收购将进一步强化合全药业赋能平台的能力与规模，助力合作伙伴加速新药研发进程，造福全球病患。

库威基地是合全药业在欧洲的首个基地。该基地于2018年投入使用，拥有全球领先的片剂和胶囊生产及包装能力。库威基地有助于合全药业提升其灵活可靠的全球供应链体系，高效赋能客户将更多新药推向欧洲及全球其他市场。

库威基地将进一步增强合全药业的全球布局，更好地满足客户的长期合作需求。公司不仅计划将现有管线中的临床后期及商业化项目引入库威基地，还将不断引进新项目，助力客户加速把更多好药推向全球市场。

“非常高兴库威基地正式成为合全药业全球研发及生产网络的一部分，也欢迎库威的优秀人才团队加入合全大家庭。”药明康德联席首席执行官陈民章博士表示：“我们将继续拓展并提升公司的平台能力与规模，更好地为全球合作伙伴赋能。未来我们将充分发挥库威基地与亚洲、北美其他各基地之间的协同效应，助力更多新药、好药早日问世，惠及广大患者。”

随着此次交易的完成，合全药业已在全球设有8个研发及生产基地，分别分布在亚洲、北美及欧洲地区，包括近日宣布设立的美国特拉华州米德尔顿基地。

关于合全药业

合全药业是药明康德子公司，在全球多地设有研发及生产基地。合全药业服务于生命科学行业，拥有卓越的化学创新药研发和生产的能力和技术平台。作为全球新药合作研究开发生产领域（CDMO）的领军企业，合全药业致力于为全球合作伙伴提供高效、灵活、高质量的一站式解决方案，以支持包括小分子、寡核苷酸、多肽及各种复杂化学偶联药物的研发与生产。更多信息，请访问公司网站：www.stapharma.com.cn。

关于药明康德

药明康德（股票代码：603259.SH/2359.HK）为全球生物医药行业提供全方位、一体化的新药研发和生产服务。通过赋能全球制药、生物科技和医疗器械公司，药明康德致力于推动新药研发进程，为患者带来突破性的治疗方案。本着以研究为首任，以客户为中心的宗旨，药明康德通过高性价比和高效的研发服务，助力客户提升研发效率，服务范围涵盖化学药研发和生产、细胞及基因疗法研发生产、医疗器械测试等领域。目前，药明康德的赋能平台正承载着来自全球30多个国家的超过4,400多家合作伙伴的研发创新项目，致力于将更多新药、好药带给全球病患，早日实现“让天下没有难做的药，难治的病”的愿景。更多信息，请访问公司网站：www.wuxiapptec.com

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合全药业完成收购百时美施贵宝瑞士库威（Couvet）生产基地 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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