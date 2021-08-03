波士顿科学宣布2021年第二季度财务结果

美国马萨诸塞州马尔伯勒市2021年8月3日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 7月27日，波士顿科学公司（纽约证券交易所代码：BSX）发布2021年第二季度财务结果，第二季度销售额为30.77亿美元。与去年同期相比，公司基于财务报告的销售额增长53.6%，运营[1]销售额增长49.6%，有机[2]销售额增长52.4%。根据美国通用会计准则，公司财务报告显示，归属于普通股股东的净收益为1.72亿美元（每股收益0.12美元），而去年同期归属于普通股股东的GAAP净亏损为1.53亿美元（每股亏损0.11美元）。本期调整后每股收益为0.40美元，而上年为0.08美元。

波士顿科学公司董事长兼首席执行官马鸿明（Mike Mahoney）表示：“本季度我们取得了优异的业绩，我们的所有产品销售均保持强劲增长，同时在大多数领域的增长速度均超过市场平均水平 — 这归功于我们团队对世界各地客户和患者的全心投入。我们相信，基于波士顿科学对于当下需求的积极响应，以及面向未来挑战的创新布局，我们将继续为患者、客户和股东创造价值。”

第二季度财务结果和近期动态：

公司报告的销售额为30.77亿美元。与上年同期相比，公司基于财务报告的销售额增长53.6%，超过公司预测区间 — 46% – 50%；运营销售额增长49.6%；有机净销售额增长52.4%，超过公司预测区间 — 44% – 48%。

公司报告的归属于普通股股东的GAAP净收益为每股0.12美元（公司预测区间为每股0.16美元至0.18美元）。调整后每股收益为0.40美元，超过公司预测区间 — 每股0.36 – 0.38美元。

与去年同期相比，第二季度所有事业部 [4] 的净销售额增长情况如下：

的净销售额增长情况如下： 医疗外科事业部：基于财务报告的净销售额增长64.6%，运营净销售额增长60.6%，有机净销售额增长60.7%；



节律管理与神经调节事业部：基于财务报告的净销售额增长65.0%，运营净销售额增长60.6%，有机净销售额增长51.4%；



心血管事业部：基于财务报告的净销售额增长51.4%，运营净销售额增长47.2%，有机净销售额增长47.2%。

与去年同期相比，公司在以下地区 [5] 的净销售额增长情况如下：

的净销售额增长情况如下： 美国区：基于财务报告的净销售额和运营净销售额均增长70.1%；



欧洲、中东和非洲区（EMEA）：基于财务报告的净销售额增长59.3%，运营净销售额增长47.1%；



亚太区（APAC）：基于财务报告的净销售额增长27.0%，运营净销售额增长21.1%；



新兴市场 [3] ：基于财务报告的净销售额增长33.8%，运营净销售额增长25.8%。

：基于财务报告的净销售额增长33.8%，运营净销售额增长25.8%。 完成了 EXALT B 型一次性支气管窥镜 * 的欧洲CE认证。该产品用于重症监护室和手术室的支气管镜检查，例如，分泌物管理、气管插管、经皮气管切开术、双腔气管插管和活检。

的欧洲CE认证。该产品用于重症监护室和手术室的支气管镜检查，例如，分泌物管理、气管插管、经皮气管切开术、双腔气管插管和活检。 继于美国成功上市之后，新一代隔离水凝胶 SpaceOAR Vue 一次性使用可吸收间隔水凝胶 * 在欧洲启动上市，其设计旨在减少前列腺放射治疗的副作用。临床医生仅需通过计算机断层扫描（CT）观察SpaceOAR Vue 水凝胶，无需进行核磁共振成像（MRI）。放疗是治疗前列腺癌的一种非常有效的方法，前列腺癌是欧洲男性最常见的癌症，每年诊断的新病例数量高达40多万例。

在欧洲启动上市，其设计旨在减少前列腺放射治疗的副作用。临床医生仅需通过计算机断层扫描（CT）观察SpaceOAR Vue 水凝胶，无需进行核磁共振成像（MRI）。放疗是治疗前列腺癌的一种非常有效的方法，前列腺癌是欧洲男性最常见的癌症，每年诊断的新病例数量高达40多万例。 行使了收购Farapulse, Inc.剩余股份的期权。通过此次收购，波士顿科学将引进 FARAPULSE 脉冲电场消融（ PFA ）系统 * ，从而进一步完善现有的电生理产品组合。PFA系统是一款用于治疗房颤及其他心律失常的非热消融系统。在符合常规交割条件的前提下，该交易预计将于2021年第三季度进行交割。 [6]

，从而进一步完善现有的电生理产品组合。PFA系统是一款用于治疗房颤及其他心律失常的非热消融系统。在符合常规交割条件的前提下，该交易预计将于2021年第三季度进行交割。 在欧洲心脏病学会的2021年心衰大会上发表了MANAGE-HF第一阶段的研究结果，这是一项前瞻性观察性研究，旨在评估和优化 HeartLogic 心衰诊断系统 * 的临床整合与警报管理过程。数据显示，在发现警报后，HeartLogic诊断可被安全地整合进入临床实践和临床干预中，且和未调整治疗方案的患者相比，报警后调整治疗方案的患者恢复速度更快。

的临床整合与警报管理过程。数据显示，在发现警报后，HeartLogic诊断可被安全地整合进入临床实践和临床干预中，且和未调整治疗方案的患者相比，报警后调整治疗方案的患者恢复速度更快。 在结构性心脏病峰会（TVT）上公布：耗时24个月的PINNACLE FLX临床试验的阳性结果。该试验旨在评估 WATCHMAN ® FLX 左心耳封堵器（ LAAC ） * 对非瓣膜性房颤（NVAF）患者的安全性和有效性。该试验在24个月时，缺血性中风或全身性栓塞的发生率为3.4%（目标值8.7%），达到关键次要疗效终点。

对非瓣膜性房颤（NVAF）患者的安全性和有效性。该试验在24个月时，缺血性中风或全身性栓塞的发生率为3.4%（目标值8.7%），达到关键次要疗效终点。 完成OPTION临床试验的患者招募。该试验是一项随机对照研究，旨在将 WATCHMAN FLX 对1600名接受心脏消融治疗的NVAF患者的疗效与一线口服抗凝剂（OAC）进行比较。

对1600名接受心脏消融治疗的NVAF患者的疗效与一线口服抗凝剂（OAC）进行比较。 在结构性心脏病峰会（TVT）上公布了最新突破性临床科学试验结果 — ACURATE neo2 经导管植入式心脏瓣膜 *早期注册研究结果。该研究结果表明，ACURATE neo2 可带来出色的手术效果，包括由一个独立的核心实验室评估的较低的永久性起搏器植入率（PPI）和较低的瓣周漏发生率（PVL）。此前，波士顿科学已在2021年欧洲心血管介入会议（EuroPCR 2021）上公布过最新的中心报告的结果。

*早期注册研究结果。该研究结果表明，ACURATE 可带来出色的手术效果，包括由一个独立的核心实验室评估的较低的永久性起搏器植入率（PPI）和较低的瓣周漏发生率（PVL）。此前，波士顿科学已在2021年欧洲心血管介入会议（EuroPCR 2021）上公布过最新的中心报告的结果。 启动了AGENT IDE试验的患者招募程序。该试验是在美国区开展的首项随机对照试验，旨在对照普通球囊血管成形术（POBA），评估 AGENT 药物涂层球囊 * 在支架内再狭窄患者中的安全性和有效性 — 约占经皮冠状动脉介入治疗(PCI)的10%。

在支架内再狭窄患者中的安全性和有效性 — 约占经皮冠状动脉介入治疗(PCI)的10%。 在美国区发起了一项针对 Millipede 经导管环状成形术系统 * 的早期可行性研究，该研究将评估该系统在严重功能性二尖瓣返流患者中的安全性和可行性。 [7]

的早期可行性研究，该研究将评估该系统在严重功能性二尖瓣返流患者中的安全性和可行性。 启动了ELEGANCE注册项目的患者招募程序。该项目是一项上市后研究项目，旨在收集实际临床证据，以评估患者在接受 Ranger紫杉醇涂层PTA球囊导管*或Eluvia镍钛合金紫杉醇洗脱血管支架** 治疗之后的结果。该项目主要招募女性，以及黑人和西班牙裔社区的成员，因为这些人群在以往临床试验中的代表性不足。

治疗之后的结果。该项目主要招募女性，以及黑人和西班牙裔社区的成员，因为这些人群在以往临床试验中的代表性不足。 在北美神经调节学会（NANS）年中会议上，公布了COMBO随机对照临床试验的一年期随访结果。该结果表明， Spectra WaveWriter 脊髓刺激器（ SCS ）系统 提供的联合治疗能带来持久的、高水平的临床与功能性治疗结果，有效率达84%。这一证据为提供多模式治疗可产生有效的临床结果这一假设提供了支持。

提供的联合治疗能带来持久的、高水平的临床与功能性治疗结果，有效率达84%。这一证据为提供多模式治疗可产生有效的临床结果这一假设提供了支持。 宣布根据选举结果，联合健康集团（UnitedHealth Group）集团前首席执行官David S. Wichmann加入公司董事会。

[1]. 运营净销售额增长剔除了外汇波动的影响。 [2]. 有机净销售额增长剔除了外汇波动及2021年第一季度收购Preventice Solutions, Inc.（Preventice）对净销售额的影响。有机净销售增长还剔除了在2020年第二季度剥离盆底健康业务及在2021年第一季度剥离特殊药品业务的影响。 [3]. 我们将新兴市场定义为，我们根据经济状况、医疗行业和我们的全球能力，认为具备强劲增长潜力的20个国家及地区。我们定期评估新兴市场名单，并从2021年1月1日起修改该名单以加入下列国家及地区：巴西、智利、中国大陆、哥伦比亚、捷克共和国、印度、印度尼西亚、马来西亚、墨西哥、菲律宾、波兰、俄罗斯、沙特阿拉伯、斯洛伐克、南非、韩国、中国台湾、泰国、土耳其和越南。为与本年度的报表保持一致，我们对上期金额作出了调整。这些调整对此前公布的新兴市场净销售额并无实质性影响。 [4]. 我们有三个一贯以来单独报告营收的事业部，分别是医疗外科事业部、节律管理与神经调节事业部，以及心血管事业部，这三个事业部代表了我们通过销售医疗器械（Medical Devices）产生收入的运营部门的集合。 [5]. 2021年3月1日，我们完成了特殊药品业务的剥离。我们的总净销售额包含截至交易结束之日的特殊药品销售额。特殊药品业务的净销售额基本上是以美国为基础，并作为一个独立经营的事业部，与我们公司的可发布财务报告的医疗器械事业部一起发布财务结果。 [6]. 注意：FARAPULSE平台是一款研究器械。受美国法律限制，该设备仅可用于科研使用，不可出售。 [7]. 注意：Millipede是一款研究器械。受美国法律限制，该设备仅可用于科研使用，不可出售。

*中国大陆未上市 **注册证号：国械注进20203130358；产品名称：Eluvia镍钛合金紫杉醇洗脱血管支架

按事业部和区域列出的第二季度净销售额：

变化率 截至6月30日的三个月 按报告 基准 减：外币 汇率变动

影响 以营运为

基础 减：近期

收购/剥离项

的影响 有机增长 （单位：百万美元） 2021 2020 内窥镜介入 $ 551 $ 348 58.5 % 4.4 % 54.1 % – % 54.1 % 泌尿与盆底健康 397 228 73.9 % 3.5 % 70.4 % (0.4) % 70.8 % 医疗外科事业部 948 576 64.6 % 4.0 % 60.6 % (0.1) % 60.7 % 心脏节律管理 524 351 49.2 % 4.3 % 44.9 % 13.8 % 31.2 % 电生理学 95 51 85.8 % 7.1 % 78.7 % – % 78.7 % 神经调节 247 122 101.5 % 3.6 % 98.0 % – % 98.0 % 节律管理与神经调

节事业部 866 525 65.0 % 4.4 % 60.6 % 9.2 % 51.4 % 心脏介入 790 495 59.8 % 4.6 % 55.2 % – % 55.2 % 外周介入 473 340 39.1 % 3.5 % 35.6 % – % 35.6 % 心血管事业部 1,263 834 51.4 % 4.2 % 47.2 % – % 47.2 % 医疗器械[4] 3,077 1,935 59.0 % 4.2 % 54.9 % 2.5 % 52.4 % 特殊药品[5] – 68 (100) % – % (100) % (100) % – % 销售净额 $ 3,077 $ 2,003 53.6 % 4.0 % 49.6 % (2.8) % 52.4 %

变化率 截至6月30日

的三个月 以报告为

基础 减：外币

汇率变动

影响 以营运为

基础 （单位：百万美元） 2021 2020 美国区 $ 1,800 $ 1,058 70.1% -% 70.1% 欧洲、中东和非洲区 662 416 59.3% 12.1% 47.1% 亚太区 520 410 27.0% 5.9% 21.1% 拉丁美洲和加拿大区 95 51 86.1% 12.2% 73.9% 医疗器械[4] 3,077 1,935 59.0% 4.2% 54.9% 特殊药品[5] – 68 (100)% -% (100)% 销售净额 $ 3,077 $ 2,003 53.6% 4.0% 49.6% 新兴市场[3] $ 359 $ 268 33.8% 8.0% 25.8%

由于采用取整原则，金额可能不能直接简单加总获得。增长率基于实际未取整的金额8计算获得，基于表中数字可能无法重新精确计算。

净销售额增长率数据剔除了外汇变动影响及/或近期的上述收购/剥离之影响，并非依据美国通用会计原则（GAAP）进行编制。

2021 年全年和第三季度预测

波士顿科学公司预计，与去年同期相比，2021年全年基于财务报告的销售额增长将达到约21% – 22%，有机销售额增长将达到约19% – 20%。全年有机销售额增长预测区间剔除了外汇波动和收购Preventice Solutions, Inc.的影响，以及2020年第二季度剥离盆底健康业务和2021年第一季度剥离特殊药品业务的影响。根据美国通用会计准则，公司预计每股收益在0.79 – 0.83美元之间，调整后（剔除某些费用，即贷项）在每股1.58 – 1.62美元之间。

波士顿科学公司预计，与去年同期相比，2021年第三季度基于财务报告的销售额增长和有机销售额增长均将达到约12% – 14%。第三季度有机销售额增长预测区间剔除了外汇波动和收购Preventice Solutions, Inc.的影响，以及2021年第一季度剥离特殊药品业务的影响。根据美国通用会计准则，公司预计每股收益在0.20 – 0.22美元之间，调整后（剔除某些费用，即贷项）在每股0.39 – 0.41美元之间。

关于前瞻性陈述的警戒性声明



本新闻稿包含《1933年证券法》第27A条和《1934年证券交易法》第21E条所指的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述可通过如“预期”、“期望”、“预计”、“认为”、“计划”、“估计”、“打算”等类似词语予以识别。这些前瞻性陈述基于本公司利用当前可用信息做出的看法、假设和估计，不构成对未来事件或表现的保证。这些前瞻性陈述包括公司关于预期销售净额、美国通用会计准则、2021年第二季度及全年基于美国通用会计准则的收益及调整后收益、财务表现、业务计划、产品销售业绩、以及新冠肺炎疫情对于公司运营的影响等相关陈述。如果基本假设并不准确，或受某些突发风险或不确定因素影响，实际结果可能会与前瞻性声明中所陈述或暗含的预期与预计有重大出入。在某些情况下，这些风险及不确定性业已影响、而且可能在未来影响本公司商业战略的实施情况，并可能造成实际结果与本新闻稿中陈述的设想有所出入。因此，谨敬告读者切勿过分依赖本前瞻性陈述。

可能引起差异的风险及不确定因素包括：未来的经济、政治、竞争、赔偿及监管状况；新产品的推出及这些产品的市场接受度；人口趋势；知识产权；诉讼；金融市场状况；公司商业战略的执行和效果，包括我们和竞争对手的未来商业决策。新的风险和不确定性也可能会随时出现且难以预测。所有这些因素均很难甚至不可能准确预测，并且其中许多因素在我们控制范围之外。欲了解其他可能影响本公司未来营运的重大风险和不确定因素，详见本公司在美国证券交易委员会备案的10-K表上最新年度报表第一部分第1A条“风险因素”，本公司也会在已经或将要报备的10-Q表上季度报表第二部分第1A条“风险因素”中更新风险和不确定因素。对于任何预期的变化，或作为预期基础的相关事件、情况或环境的变化，或可能致使实际结果与前瞻性陈述有所出入的因素的变化，本公司均无意且无义务承担对前瞻性陈述做出更新或修改。此份警戒性声明适用于该份文件中包含的所有前瞻性陈述。

注意：本新闻稿中以百万为计数单位的销售额均是根据以千为计数单位的金额计算得出。因此，由于取整的原因，表中以百万为计数单位的数值之和可能不等于以百万计数的合计数。同样，由于取整的原因，上表中的某些行和列之和可能不等于合计数。表中所示的百分数均根据以美元为单位的基础数据计算得出。

非GAAP财务信息的使用

有关将公司的非GAAP财务指标调整为相应GAAP财务指标，以及使用这些非GAAP财务指标的相关说明，请参见本新闻稿的附件。

关于波士顿科学

波士顿科学公司承诺为生命而创新。我们致力于创新医疗解决方案，改善全球患者生活。四十多年来，波士顿科学始终引领全球医疗技术行业的发展，通过提供各种广泛的高性能医疗解决方案，满足广大患者亟待的治愈需求，降低医疗保健成本。更多详细信息，请访问公司网站：www.bostonscientific.cn

关于波士顿科学大中华区

波士顿科学于1997年在上海设立中国区总部，目前在北京、上海、广州、成都、香港、台湾设有分公司。公司核心业务范围涵盖心脏介入、结构性心脏病、心脏节律管理与电生理、内窥镜介入、外周及肿瘤介入、泌尿与盆底健康、呼吸产品等。秉承创新引领者的传统，通过提供预防、诊断、治疗等高品质的医疗产品及服务，波士顿科学致力于成为一家贴近医患需求、具有创新活力以及令人尊重的医疗科技公司。更多详细信息，请访问公司网站：www.bostonscientific.cn

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