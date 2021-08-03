上海2021年8月3日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 8月2日，以“凝聚新生力，逐梦在电气”为主题的2021年上海电气新员工入司典礼在教育中心学校举行。上海电气集团党委书记冷伟青致辞，集团党委副书记、上海市机电工会主席朱兆开主持。

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今年上海电气新进员工629人。在年龄结构上，“95后”比例为90%，“Z世代”成为电气新员工的主力军。在学历背景上，985、211高校毕业生占比44%，海归学子占比13%，机械、能动、电气为三大主要专业来源。在企业结构上，主要分布在集团重点产业板块，其中电站和风电占据前两位，合计占比47%。此外，自动化、输配电、环保、核电等产业集团及数科公司也维持了一定数量的新进员工。

今年上海电气新员工入司培训为期5天，设置了1个主会场、14个市内分会场和4个沪外分会场。新员工将通过对“走进产业”“文化聚力”“成长赋能”等三大主题课程的学习，了解上海电气战略蓝图及文化内核，更快融入到上海电气大家庭中。

青春逢盛世，奋斗正当时。装备制造业是制造业的脊梁，要加大投入、加强研发、加快发展，努力占领世界制高点、掌控技术话语权，使我国成为现代装备制造业大国。作为中国装备制造业的龙头企业，上海电气有着与生俱来的使命与担当。

这些年来，上海电气人才培养在顶层架构、工作模式、激励机制等方面进行了一系列改革和探索，主要集中体现在三个方面。

构建“八个中心”，完善人才工作顶层架构。集团依托企服公司、教育中心党校、数科公司、人力资源公司等平台，着力构建人力资源智库中心、人才交付中心、人力资源共享中心、DHR中心、人才发展中心、专业能力认证中心、E学中心和档案中心。

贯彻“两个坚持”，创新人才培养工作模式。一是坚持“横向分类、纵向分层”，提升梯队培养的针对性；二是坚持“以岗代训、科学评鉴”，提升培养模式的科学性。

推进PES激励计划，激发人才队伍内生活力。上海电气牢牢抓住新一轮国资国企综合改革的契机，一司一策，打造旨在增强动力（Power）、激发活力（Energy）、加大压力（Stress）的PES激励计划，构建利益共同体、事业共同体、命运共同体。

十多年来，上海电气每年都有600多名“萌新”加盟。他们在1+3+5青年人才培养体系中受益；他们在沪外“星火”人才计划中成长；他们在“百人计划”人才培养项目中提升；他们，在“电气英才库”中积蓄力量……

正是通过这些年的努力，上海电气的人才结构得到不断优化，逐步形成了经营管理人才队伍、科技人才队伍、技能人才队伍、核心员工队伍等支撑新一轮发展的重要力量。

新员工的加盟，必将为上海电气的发展注入新活力，上海电气也将给予新员工广阔的舞台和充分的空间去演绎精彩人生。

629名新员工加盟上海电气大家庭 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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