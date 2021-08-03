嬴彻科技完成2.7亿美元融资 京东物流 美团 太盟投资集团联合领投

上海2021年8月3日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021年8月3日，自动驾驶卡车技术与运营公司嬴彻科技宣布完成2.7亿美元的B轮股权融资。此轮融资由京东物流、美团、太盟投资集团（PAG）联合领投，德邦快递、IDG资本、招银国际、国投招商、Mirae Asset（未来资产）、斯道资本（Eight Roads）、博华资本跟投，原有股东普洛斯隐山资本、宁德时代、蔚来资本、钟鼎资本等悉数踊跃跟投。

通过此轮融资，嬴彻科技将对其全栈自研的卡车自动驾驶系统“轩辕”进一步加大投入，同时加速在电动化领域的布局。自2019年起，嬴彻科技与中国领先OEM联合开发自动驾驶重卡的量产车型，遵守严谨的车辆正向开发流程，在自动驾驶领域共创多个行业第一。嬴彻科技搭建的自动驾驶货运体系已经得到中国众多头部货主和优质车队的深度参与。

京东物流CEO余睿表示：“京东物流长期以来，坚定‘技术驱动，引领全球高效流通和可持续发展’的使命，最大化助力实体物流与新兴产业的发展。未来物流行业有望成为自动驾驶技术最先广泛商用的场景，且自动驾驶技术将对物流运输的‘成本、效率、体验’带来显著优化。京东物流是中国最早投入自动驾驶技术研究的公司之一，并积极推进在城市末端配送等场景的实际应用。同时京东物流注重产业资源整合，作为京东物流在自动驾驶货运领域的重要投资布局与生态合作伙伴，嬴彻科技在干线物流拥有全面领先的技术、量产与运营能力。双方将围绕干线场景下的中长途自动驾驶货运业务、云平台与自动驾驶技术展开深入合作，实现双赢。”

美团战略与投资副总裁朱文倩表示：“美团拥有业界领先的无人配送自主研发能力，在该领域有长期的积累，近年来无人配送的投入继续加码、规模化落地进程进一步加快。美团目前通过自研、合作与投资的多手段建立无人配送生态版图，主要涉及室内、半封闭园区以及公开道路三个重要场景。同时，美团持续围绕具有长期发展价值的前沿科技领域进行投资，积极布局智能汽车、自动驾驶、机器人、半导体、生物科技等领域。投资嬴彻科技是积极参与到中国干线物流自动驾驶赛道的头部机会，通过科技驱动效率提升。嬴彻科技作为干线货运场景中自动驾驶技术+运营的领先者，美团十分看好其产品化与商业化落地能力，期待年底自动驾驶卡车的量产下线，建立并开展长期且深入的合作。”

太盟投资集团（PAG）成长基金主管合伙人许湛表示：“我们相信，自动驾驶技术在货车中的应用能有效改善司机的驾驶体验并增加安全性，同时显著提升物流效率及降低能源消耗，社会意义巨大。太盟投资集团在汽车及相关服务领域有着广泛的投资布局。作为其自动驾驶领域目前唯一的投资，嬴彻科技优秀的管理团队在自动驾驶技术、整车制造和商业化运营等各方面均拥有丰富的经验，太盟将长期关注并持续支持嬴彻的发展。”

德邦快递高级副总裁、首席投资官崔维刚表示：“德邦一直以来非常重视科技的投入；自动驾驶是德邦数字化、智能化升级的重要方向之一，可以有效解决我们司机群体老龄化、司机难招等痛点；我们认为以场景和量产为驱动的自动驾驶技术才能真正走出实验室，实现大规模商用。嬴彻是德邦在自动驾驶领域重要的战略合作伙伴，我们期待与像嬴彻这样真正具有量产和运营能力的自动驾驶公司合作，实现干线运输的降本增效！”

嬴彻科技创始人兼首席执行官马喆人表示：“非常感谢新老股东的高度信任和长期支持！我们将继续聚焦中国的万亿级干线物流市场，坚定投入以车规级量产为导向的核心技术全栈自研，坚定推进自动驾驶货运体系的规模化落地和持续创新。 我们期待与产业伙伴一起加速，率先在真实复杂道路上实现自动驾驶重卡的安全高效运行，为物流产业创造价值，建立覆盖全国的货运机器人网络。”

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