2021上半年成绩单出炉，勃林格殷格翰研发喜获重大进展

在治疗一类极为难治的心力衰竭方面取得突破性进展

精神疾病研发管线取得重大进展

尽管受到新冠疫情的持续影响，公司各领域均收获不俗业绩

德国殷格翰2021年8月3日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021年上半年，勃林格殷格翰带来了更多创新药物，在世界各地惠及人类与动物的健康。公司的成功离不开其丰富的产品研发管线，以及对存在巨大未满足医学需求的疾病领域的专注研究。目前，人用药品研发管线包含60余种新化合物以及约100项临床和临床前项目。其中多达15种药物有望在2025年前获批。

7月，勃林格殷格翰宣布旗下恩格列净（欧唐静®）治疗心力衰竭取得突破性进展。目前全球心衰患者多达6,000万人，其中约半数为射血分数保留的心力衰竭（HFpEF）。左心室射血分数保留的心力衰竭表现为心脏的左心室无法正常充盈，导致泵入身体的血液减少。最近一项临床研究结果表明，恩格列净可显著降低HFpEF成人患者因心力衰竭住院或因心血管疾病死亡的风险。一旦获批，恩格列净将成为首个也是唯一一个可改善所有类型心力衰竭患者预后（无论射血分数水平如何）的临床疗法。6月，欧唐静®用于治疗成人慢性心力衰竭伴射血分数降低（HFrEF）的适应症获欧盟委员会批准上市。

勃林格殷格翰执行董事会主席冯保和（Hubertus von Baumbach）先生表示：“尽管数十年来医学取得了长足进步，但仍有许多疾病缺乏足够可及的治疗方案。这也是勃林格殷格翰专注于医学创新需求较高领域的原因。2021年上半年，我们强大的研发管线收获了决定性的进展。这些医学成果有望改善全球亿万患者的生活。”

精神疾病研发管线进展喜人

勃林格殷格翰在神经精神疾病领域也取得了进展，包括两项进行中的II期临床研究。5月底，勃林格殷格翰宣布美国食品药品监督管理局（FDA）授予BI 425809突破性疗法认定（BTD），用于治疗精神分裂症相关的认知障碍（CIAS）。新型甘氨酸转运体-1（Gly-T1）抑制剂BI 425809是公司精神疾病研究项目的重要组成部分。公司同时宣布启动创新的CONNEX III期临床研究，评估BI 425809在改善精神分裂症成人患者认知功能的安全性和有效性。

公司还在包括量子计算与数据科学等领域达成了多项备受关注的合作关系，补充自身的研发能力和产品管线。6月，勃林格殷格翰成为量子技术与应用联盟（Quantum Technology and Application Consortium, QUTAC）的创始成员，该联盟汇集了10家领先德国企业，致力于探索量子计算的产业应用。量子计算在药物研究和开发方面有着巨大的潜力，特别在勃林格殷格翰擅长的早期研究阶段。

勃林格殷格翰还将继续致力于探索新冠肺炎病毒的潜在治疗手段。7月，公司宣布将着重开发阿替普酶，作为治疗合并严重呼吸困难，即急性呼吸窘迫综合征（ARDS）的新冠肺炎患者的潜在方案。该决定基于II/III期TRISTARDS研究中期分析的良好安全性和有效性数据，以及包含62名患者在内的IIb期研究的顺利完成。与此同时，公司决定中止BI 767551 新冠肺炎病毒中和抗体开发计划。在持续疫情挑战下，该抗体的临床开发进展很难在合理的时间范围内推进和惠及患者。

新冠疫情影响下仍收获稳健业绩

2021年上半年，勃林格殷格翰延续了去年以来的积极发展势头。前六个月公司净销售额达98亿欧元，同比增长5.8%（经汇率调整后）。三大业务领域（人用药品、动物保健和生物制药合同制造）均为增长做出积极贡献。

勃林格殷格翰执行董事会成员、财务及集团职能部门负责人Michael Schmelmer先生表示：“尽管新冠疫情的影响仍在持续，但是公司上下齐心，收获了稳健的业绩表现。我们看到在很多国家，患者急需诊断和治疗，却因为疫情原因无法就医。这种现象会导致严重的医疗问题，我们在抗击疫情的同时也必须对此给予更多关注。”

人用药品业务：欧唐静®和维加特®成为驱动增长“双引擎”

在人用药品业务领域，勃林格殷格翰上半年净销售额达到71亿欧元，与去年高水准持平。排除汇率影响，净销售额同比增长5%。

SGLT-2抑制剂欧唐静®和呼吸药物维加特®持续推动人用药品业务增长。由勃林格殷格翰与礼来共同开发和推广的欧唐静®净销售额同比增长17.2%（经汇率调整后），达到14亿欧元。呼吸产品维加特®的净销售额同比增长28.9%（经汇率调整后），达到12亿欧元。维加特®在80多个国家获批用于治疗特发性肺纤维化（IPF）患者，在70多个国家获批用于治疗系统性硬化病相关间质性肺疾病（SSc-ILD），并在60多个国家获批用于治疗具有进行性表型的慢性纤维化性间质性肺疾病。

动物保健业务：宠物与畜禽业务表现亮眼

勃林格殷格翰全面的产品研发管线持续发力，为宠物和畜禽的健康研发创新解决方案。其中关于SGLT2抑制剂velagliflozin的临床研究，有望治疗猫的糖尿病。Velaglilozin研发初衷是通过降低血糖用于治疗人类2型糖尿病，目前也有望应用于动物保健领域。2021年上半年，勃林格殷格翰也在动保领域达成了多项颇具前景的全新合作，作为对公司研发管线的补充，包括与PetMedix共同开发全新变革性的宠物抗体疗法，以及与Lifebit Biotech合作，利用人工智能监测和早期报告全球传染病暴发。

2021年上半年，勃林格殷格翰动物保健业务在激烈的市场竞争中实现约23亿欧元净销售额的强劲表现，同比增长高达9.6%（经汇率调整后）。

犬用抗寄生虫药物尼可信®仍是最畅销的产品，净销售额同比增长16.4%，至4.88亿欧元（经汇率调整后）。用于治疗和预防犬猫跳蚤、蜱虫和虱子的药物福来恩®净销售额为2.67亿欧元，同比增长8.9%（经汇率调整后）。

犬用预防心丝虫产品犬心保®净销售额同比微降0.2%，至1.73亿欧元（经汇率调整后）。随着非洲猪瘟疫情逐渐得到控制，猪用疫苗圆福莱®（INGELVAC CIRCOFLEX®）在许多国家业绩持续回升。圆福莱®销售额同比增长18.1%，至1.45亿欧元（经汇率调整后）。

生物制药合同生产：奥地利维也纳全新生产基地将于十月落成

生物制药合同生产需求依然强劲，净销售额同比增长1.1%，达到3.22亿欧元（经汇率调整后）。公司正在进一步扩大其生物制药生产能力，以满足不断增长的业务需求。勃林格殷格翰将于今年10月启用位于奥地利维也纳的大规模细胞培养（LSCC）基地，其生产能力高达15万升，可满足勃林格殷格翰自身产品与合同生产的需求。

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2021上半年成绩单出炉，勃林格殷格翰研发喜获重大进展 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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