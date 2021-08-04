终究大家会明白，那些看上去高大上的商用楼，很多已经价值归0了

潇洒出格 某城市的商用楼，N次流拍，价格已经降低到了周围住宅价格的1/N，但仍然无人购买。 我无法预测这个楼最后还会不会继续拍，最后成交价格到底能降低到住宅的几分之一，但就我看来，这个和归0，差距也没那么大了。 有人会想：我靠那么大一个楼，看起来金碧辉煌的，价值是0？我随便租租也不会价值是0啊？ 实际情况：价值是真的0，因为如果要出租，就要有运营团队，要有客流，要有配套，要有操盘手，要有大品牌入住，这个成本比你想的高，根本无法覆盖成本，只能空着。 上述是已经发生在现实世界中的情况，我就合理联想一下，那90%的维护不佳、品质一般的住宅，10年后20年后，恐怕归0的也不会少。 当然，现在是没人信的。 孔曼子 我觉得房地产和股票一样，也是有分板块概念的： 约20年前，写字楼NB，一二线甲级写字楼租金回报惊人，但后来大起新楼，买的人亏大了； 约15年前，街铺NB，买对了好地段的街铺足以养三代，但后来电商崛起，买的人亏大了； 约10年前，准拆迁房NB, 很多买的人都变成了拆迁富，但后来拆迁减少，买的人亏大了； 约5年前，学区房NB，买了读完书转手还能大赚一笔，但近来政策突变，买的人可能会大亏。…