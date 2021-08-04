拟收购韩国在线零售商怡百购？携程：消息不实携程韩国零售商_新浪科技_新浪网

原标题：拟收购韩国在线零售商怡百购？携程：消息不实 日常消费 作者：苑晶铭 苑晶铭 +关注 亿欧团队作者 编辑：张宇喆  3 分钟前  [亿欧导读] 8月4日早间，据韩媒报道，在线旅游平台携程旅行拟收购韩国在线零售商怡百购，以扩大其在韩国旅游和文化领域的影响力。 题图来自“原创图片” 8月4日早间，据韩媒报道，在线旅游平台携程旅行拟收购韩国在线零售商怡百购，以扩大其在韩国旅游和文化领域的影响力。 亿欧就此消息向携程内部人士进行询问，对方表示：“公司没有相关动作，消息不实。” 韩媒在文章中称，目前有7家潜在买方有意收购怡百购，其中携程将与韩国旅行平台龙头Yanolja展开激烈竞争，Yanolja寻求收购怡百购，以转型为综合性休闲服务平台。韩国顶级门户运营商Naver Corp.、移动应用巨头Kakao Corp.和零售龙头乐天集团等相关企业尚未确定参与竞购。初步竞标定于8月中旬进行。 8月3日，据韩国投资银行消息，怡百购与收购候选人已签署保密协议，并由该公司向潜在买家提供了信息备忘录（IM）。怡百购的第一大股东为怡百购创始人兼CEO李基亨，该公司聘请韩国券商NH