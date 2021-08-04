重走父辈路 红色波密行

我的父亲郭家祥，是中国人民解放军第十八军的一员。在庆祝中国共产党成立100周年、西藏和平解放70周年之际，我们兄弟姐妹一行 6 人，随十八军子弟“红色波密之行”河南团来到了西藏自治区林芝市波密县，重走父辈和平解放西藏的革命道路，重温那段艰苦奋斗的红色历史。 图为“红色波密之行”河南团部分成员在“红楼”前合影 西藏和平解放后，在举步维艰、发展受困之时，我的父亲积极响应中央政府“不吃地方、自供自给”的号召，在波密地区建立了易贡农场，用来解决部队粮食供给不足问题。1952年至 1953年期间，父亲任易贡农场第一任场长。我的母亲格桑卓玛是四川省巴塘人，1951年2月，十八军进军西藏路过巴塘时，她毅然决然参军入伍，成为十八军首批进藏女兵之一。后经组织介绍在波密易贡农场与父亲认识，于1953年8月1日与父亲结为伉俪。 父亲母亲在西藏最艰苦的地方——那曲市巴青县搞建设，一待就是30年。这期间他们生育了7个孩子，由于那曲环境恶劣，有两个未满周岁就不幸夭折，无奈只好把其他5个孩子寄养在内地幼儿园和亲戚家中。他们为维护汉藏一家亲，积极做好民族团结和统战工作做出了巨大的牺牲。 70年弹指一挥间！今天，当我们…