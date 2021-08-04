西藏阿里昆莎机场年旅客吞吐量首次突破十万人次

中国西藏网讯 8月2日，随着西藏航空TV6007航班的腾空翱翔，西藏自治区阿里昆莎机场年旅客吞吐量首次突破10万人次。 图为阿里昆莎机场 摄影：何伟 阿里昆莎机场坐落于西藏自治区阿里地区噶尔县昆莎乡，于2010年7月1日建成通航。这里海拔高度4274米，是全国海拔排名第四高的高原机场。 通航以来，阿里民航人不断完善机场基础设施、提升民航服务水平，航班量和旅客吞吐量逐年上升。西藏经济社会跨越式发展，人民群众对航空出行需求不断增加，机场也顺势而为增开新航线、加密现有航班，机场航班由原来的每周2架次增加至每周50多个架次。 同时，西藏自治区持续推进航空旅客运营票价改革优惠政策的升级，西藏航空“拉萨—阿里”票价对部分旅客群体实现5折。祥鹏航空于2020年11月27日开通了阿里-拉萨-成都航线，让广大旅客有了更多的选择。 据悉，随着阿里机场保持良好的增长势头，预计年旅客吞吐量将超过13万人次。接下来，阿里昆莎机场将倾力打造阿里地区的运输“保障线”、空中“生命线”、民族“团结线”和社会“进步线”，奋力谱写阿里民航高质量发展新篇章。（中国西藏网 通讯员/何伟 记者/王媛媛）