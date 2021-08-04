为啥国内小伙去越南总爱待十天半个月？听完导游告知，你就知道了_旅游

如今，旅行已经成为大多在都市夜以继日奋斗着的年轻人释放身心的方式之一，由此也可以看出，人们对生活品质的追求已经更上一层楼了。然而，越来越多的人奔赴国外旅行，其中，越南旅游的风潮也越来越受国内市民的欢迎和喜爱。但是有细心的市民在旅游途中会发现，有很多国内小伙去越南总爱待十天半个月，这个现象让她们很不解，但是听完导游告知，你就知道了，这是为什么呢？ 众所周知，越南离我国非常近，国家正处于发展期，物价还有消费的方面都不会太贵，因此不需要花太多的钱就能享受旅游的乐趣。而且越南大部分的景色是还有历史建筑都不需要收取门票费用，自然也成为了不少只去散心游客的首选。 如今，人们的热情还没有退却，一年中的任何时节，都能见到国人纷至沓来的身影。然而现在很多人来越南就不仅仅是参观这个国家了，而是抱着另外的目的远道而来。比如一批又一批的大龄单身男青年，处于这个年纪的他们由于事业不大起色，因此各个方面都显得特别“尴尬”，尤其是婚姻方面。而这也是为啥国内小伙去越南总爱待十天半个月的原因了。 导游告知，这些年轻人的收入不算太高，加上一些人等不到事业走上坡路之时便会被亲朋好友催婚，由于实在是找不到女朋友，而且现在要…