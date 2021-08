PLA Leon荣获2021世界最佳女厨师奖

该奖项旨在表彰女性厨师的卓越表现并提升其地位,因为大多数全球公认餐厅的厨师仍以男性为主导

伦敦2021年8月4日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 今天,The World’s 50 Best Restaurants主办方宣布秘鲁厨师Pla Leon获得由Nude Glass赞助的The World’s Best Female Chef Award 2021(2021世界最佳女厨师奖)。这位Kjolle餐厅的主厨兼老板以及Central餐厅的共同所有人(两家餐厅均位于秘鲁利马)以其在美食界的巅峰造诣而获得认可。尽管餐饮业仍存在广泛的性别不平等,但Leon的厨房寻求包容所有最合格的人,不论性别。



The winner of The World’s Best Female Chef Award Pla Leon, Chef-Owner of Lima’s Kjolle and co-owner of Central, three-time winner of The Best Restaurant in Latin America award.

由Nude Glass赞助的The World’s Best Female Chef Award是即将推出的The World’s 50 Best Restaurants 2021计划的一部分,该计划由S.Pellegrino & Acqua Panna赞助,主要颁奖典礼将于10月5日在弗兰德斯安特卫普举行,届时主办方将向Leon颁发奖项。

2018年,Leon曾被评为Latin America’s Best Female Chef。Leon一手创办的Kjolle餐厅在Latin America’s 50 Best Restaurants 2019(第21期)中获得最佳新入围奖。她也是Central餐厅的主厨,这家开创性的秘鲁餐厅在2015年至2017年三次被评为拉丁美洲最佳餐厅。

Leon和丈夫Virgilio Martinez携手在秘鲁库斯科开设了一家海拔超过3500米的餐厅Mil,这也是一个包含Mater Iniciativa项目的研究、开发和诠释中心,致力于更多地了解秘鲁的产品及其原产地。他们的工作在让世界了解秘鲁的非凡生物多样性方面发挥了重要作用。

The World’s 50 Best Restaurants内容总监William Drew表示:“我很荣幸能宣布Pla Leon为The World’s Best Female Chef 2021。她致力于在厨房中实现包容性,并热衷于使用本国的当地食材,这为其他人树立了榜样。”

Leon表示:“在如此特殊时期出现的最积极的事情是,我能够继续与一个由一流人才组成的团队合作。和我一样,他们也会把这一奖项视为一个很好的指引,表明我们已经走上了未来的正确轨道。”

