青岛对红黄码游客采取留置措施！停止前往中高风险地区“机票+酒店”业务机票青岛市新冠肺炎

原标题：青岛对红黄码游客采取留置措施！停止前往中高风险地区“机票+酒店”业务 8月4日起，青岛市文化和旅游局新冠肺炎疫情防控指挥部办公室联合市纪委监委对青岛市部分重点领域落实常态化疫情防控措施的情况进行专项督导。 结合近期疫情传播风险的关键点，此次督导范围主要包括可能具有疫情传播隐患的A级旅游景区、A级旅行社、星级旅游饭店、人员密集公共服务场所和文化场馆、文化经营场所。 按照要求，A级旅游景区要严格落实限量、预约、错峰、测温、验码、戴口罩、1米安全隔离线、实名登记等防控措施，实行门票预约制度，做好日常清洁、通风和消毒等工作，加强巡查巡防，提醒游客不扎堆、不聚集，及时劝导游客佩戴好口罩等措施，暂停人员集聚的表演活动，落实人流引导和疏导措施、防止人员瞬时聚集， 对于“电子健康通行码”为红黄码的游客，第一时间采取留置措施， 并向属地、卫健等部门报告。 A级旅行社停止开展前往中高风险地区的“机票+酒店”业务， 停止接待来自中高风险地区的旅游团队或游客，建立团队出行的（组团社和地接社）逐人落实信息登记、便于一旦需要确保能够在第一时间追踪到位，对于“电子健康通行码”为红黄码的游客，第一时间采取留置…