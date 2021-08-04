质美中国丨品读“生活方式”酒店，恒洁与设计师相聚魔都_凤凰网

酒店设计如何引领生活方式？ 青年设计师如何看待设计与生活？ 设计与家居新国货的结合如何更紧密？ 2021恒洁“质美中国”城市地标体验行 第一场——上海站， 我们共同在交流中寻找答案！ 8月3日上海站活动，邀请到HBA执行合伙人李鹰，A.T. House设计主理人 James Lee联袂分享。此外，上海市室内装饰行业协会秘书长丛国梁，Mur Mur Lab创始合伙人夏慕蓉，UD Studio 创始人/设计总监李诚默，顽鄙建筑合伙创始人易礼，上海立造建筑创始人/主持建筑师李聪及上海设计圈菁英们也共聚A.T. House，体验多元生活方式，感触地标建筑的态度与坚持。 设计师群体和家居新国货品牌，在品质家居进程中扮演关键角色。作为家居新国货品牌的代表，恒洁与设计师有责任让中国设计和家居新国货更得人心。 从2019年举办“国潮范生活”设计师沙龙，到2020年线上、线下打造“质美中国”IP，恒洁与设计大咖、数十个城市上千位设计师的交流，加速了新国货与设计圈层的连接。 恒洁在2021年推出的“质美中国”城市地标体验行，更引入青年设计师力量，为中国设计与家居新国货发展带来新动能。 生活方式，面面皆不凡…